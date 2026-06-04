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Nouvelle concession dès 2029
Berne lance le grand chantier pour l'avenir de la SSR

Le DETEC a lancé les travaux pour la nouvelle concession SSR, prévue en vigueur dès 2029. Le projet vise à recentrer le service public sur l’information, la culture et la formation, face aux défis médiatiques.
Publié: il y a 15 minutes
Le Département fédéral de la communication prépare la future concession du service public.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les travaux liés à la nouvelle concession de la SSR, qui doit définir le rôle du service public audiovisuel pour les années à venir, ont commencé, a indiqué jeudi le Département fédéral de la communication (DETEC). Le Conseil fédéral prévoit une adoption à la mi-2028, avant une entrée en vigueur en 2029.

Le Conseil fédéral avait déjà fixé en 2022 les grandes lignes de la future concession SSR. Au cœur du projet figurent un recentrage sur l’information, la formation et la culture, ainsi qu’une adaptation aux profondes mutations du paysage médiatique et du contexte économique.

Un projet formel

Lors d’un premier échange avec la SSR le 1er juin, le DETEC a présenté le calendrier et les prochaines étapes du processus, lit-on plus loin. La SSR a de son côté exposé sa stratégie pour s’adapter aux exigences fixées et assurer sa transformation à long terme.

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«Le DETEC a délibérément lancé le processus rapidement afin d’intégrer différentes perspectives dès le départ», a-t-il souligné. L’objectif est d’associer les acteurs concernés et de clarifier les étapes de manière plus transparente. Dans les prochaines semaines, le DETEC consultera également les branches concernées, notamment sur les enjeux liés à l’offre en ligne, au sport et au divertissement. Ces contributions nourriront la rédaction d’un premier projet de concession.

Sur cette base, le DETEC définira les principaux axes du texte avant de soumettre un projet formel. La consultation publique devrait être ouverte au printemps 2027.

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