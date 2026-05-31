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Portes ouvertes à Ecublens
15'000 curieux ont visité les nouveaux locaux de la RTS

Plus de 15'000 visiteurs ont découvert ce week-end le nouveau site de production de la RTS à Lausanne-Ecublens. Ateliers interactifs et visites des coulisses ont conquis le public, avec des activités prolongées tout au long du mois de juin.
Publié: il y a 40 minutes
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Durant ces journées, le public a pu plonger au cœur des métiers de la RTS.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 15'000 personnes ont afflué ce week-end sur le nouveau site de production de la RTS à Lausanne-Ecublens. La RTS prévoit de prolonger l'expérience en y proposant des activités et autres découvertes au public tout au long du mois de juin.

Des personnes faisaient déjà la queue avant l’ouverture samedi sur le campus de l'EPFL, par exemple pour la vente des vinyles venant des archives de la radio à la Sallaz, écrit la RTS dimanche dans un communiqué. Elles étaient curieuses de découvrir son nouveau site de production, les coulisses de l’information et de la création audiovisuelle. De nombreuses familles avec enfants se sont rendues sur place, précise-t-elle.

Durant ces journées, le public a pu plonger au cœur des métiers de la RTS grâce à une série d’ateliers interactifs et immersifs. Parmi les expériences les plus appréciées, la RTS cite la visite des cars-régie, la possibilité de lire un prompteur comme un journaliste, de tester la réalisation de la descente de ski ou de présenter la météo.

Prolongement

Les visiteurs ont aussi eu la possibilité d’assister au direct des émissions radio ou à l’enregistrement de podcasts en public, des événements qui ont fait salle comble au grand studio 1. Ils ont bien sûr pu se promener dans les coulisses. La RTS dit nourrir sa réflexion éditoriale de ces échanges avec le public, invité notamment à partager ses attentes et ses habitudes de consommation.

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La RTS prévoit un prolongement de ce week-end avec des activités ouvertes au public tout au long du mois de juin. Sur inscription, il sera possible de continuer à explorer les métiers, les contenus et les valeurs du service public SSR, précise la RTS.

Au-delà, l'éducation aux médias, très demandée et plébiscitée, passera dès l'an prochain de 300 à 400 ateliers par année (pour la plupart gratuits, à disposition des écoles et du grand public). Au total, entre visites et ateliers, la RTS prévoit d'accueillir 10'000 personnes par année sur son nouveau site de Lausanne-Ecublens. Ce dernier remplace le bâtiment de la Sallaz-Lausanne ainsi que plusieurs infrastructures de Genève comme le studio 4, le bâtiment des sports et le garage des cars de production de Meyrin.

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