Qu’est-ce qui fait un bon membre du Conseil fédéral? Une majorité de la population suisse ayant le droit de vote insiste sur le savoir-faire et le consensus. Mais des attentes clairement différentes se dessinent de part et d’autre du Röstigraben et dans les différents courants politiques.

En bref Le sondage montre que la majorité souhaite des membres du Conseil fédéral solides sur les dossiers, capables de faire des compromis et collégiaux

Deux langues nationales sont nécessaires pour 42% des personnes de Suisse alémanique et 72% des personnes de Suisse romande

Plus d’un tiers estime que le genre ne devrait jouer aucun rôle lors de l’élection au Conseil fédéral

Joschka Schaffner

Solide sur les dossiers, capable de faire des compromis et collégial. Pour la majorité de la population suisse, ces trois qualités sont essentielles pour un bon conseiller fédéral ou une bonne conseillère fédérale. C'est ce que révèle un sondage représentatif réalisé sur mandat de Blick.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Dans le même temps, le gouvernement doit être composé de manière équilibrée, ce qui signifie que les régions linguistiques, les cantons et les genres y sont représentés de manière adéquate. Les différents camps ont toutefois des idées assez divergentes de ce qui constitue exactement le profil idéal d'un membre du Conseil fédéral.

Le Röstigraben se fait sentir

Le principal point de friction se situe le long du Röstigraben. Si une solide maîtrise des dossiers est jugée tout aussi importante des deux côtés, les avis divergent nettement sur la question des langues: seuls 42% des Suisses alémaniques ayant le droit de vote estiment que la maîtrise de deux langues nationales est nécessaire, contre 72% en Suisse romande. Cela explique sans doute aussi pourquoi les Romands sont nettement plus nombreux à souhaiter un membre du Conseil fédéral capable de bien expliquer et de jouer un rôle de médiateur.

Les Suissesses et les Suisses alémaniques accordent tout de même un peu plus d'importance à une représentation adéquate de la Suisse romande – une exigence qui recueille d'ailleurs la plus forte majorité concernant le ticket de l'UDC. Parallèlement, l'électorat germanophone insiste un peu plus sur un conseiller fédéral capable de s'imposer et sympathique que ses homologues romands.

La collégialité ne fait pas l’unanimité

Quant à la capacité à s'imposer, les sympathisantes et sympathisants de l'UDC sortent particulièrement du rang. Alors que le reste de l'éventail politique mise majoritairement sur une personnalité capable de faire des compromis, les proches du parti de droite préfèrent une tête dure qui défend avant tout les intérêts de son propre parti. Et sur le plan de la collégialité, l'électorat de l'UDC se montre logiquement moins exigeant.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

L'ancrage dans son propre parti apparaît pourtant étonnamment secondaire: seuls 11% des Suissesses et des Suisses y voient une qualité pertinente. Même au sein de la base habituellement fidèle de l'UDC, moins d'un tiers le mentionne, tandis que cette proportion tombe sous la barre de 1% chez les Vert-e-s.

Et le genre?

La question du genre constitue de loin le principal point de désaccord. Elle est certes considérée comme le deuxième critère le plus important, tant pour l'élection actuelle qu'en général. Dans le même temps, plus d'un tiers de la population ayant le droit de vote estime que le genre ne devrait jouer aucun rôle lors d'une élection au Conseil fédéral.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Les clivages sont particulièrement marqués selon l'orientation politique: chez les Vert-e-s, seuls 3% partagent cet avis, contre plus de la moitié à l'UDC. Sans surprise, quelques points de pourcentage séparent également les genres, mais près d'un tiers des femmes jugent explicitement qu'une représentation équilibrée des sexes n'est pas importante.

Ce sondage représentatif a été réalisé du 13 au 17 novembre 2026. Au total, les réponses de 25'839 personnes de Suisse alémanique et de Suisse romande ont été analysées et pondérées selon le genre, l'âge, la formation, l'orientation politique et la région linguistique. La marge d'erreur est de ±1,4 point de pourcentage.