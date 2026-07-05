Une fête municipale à Soleure s'est soldée par une tragédie pour Sameh et son épouse Anna. Après avoir été victimes d'une agression brutale perpétrée par deux hommes, ils souffrent de graves blessures et de séquelles psychologiques.

Un couple se fait sauvagement agresser sans raison à Soleure

Un couple se fait sauvagement agresser sans raison à Soleure

Sandro Zulian , Karin Frautschi et Qendresa Llugiqi

Sameh et son épouse Anna sont à bout de nerfs. Ce couple originaire d’Obergerlafingen (SO) est traumatisé, tant sur le plan psychique que physique.

Le visage d’Anna est couvert d’hématomes, elle a le nez cassé. Son mari Sameh s’en est encore moins bien sorti: son œil est complètement enflé. Le quadragénaire devra subir une opération dans les prochains jours pour ne pas perdre la vue. Comment en sont-ils arrivés là?

Le couple suisse s'est rendu au Kollegiumhof, dans le centre-ville de Soleure, à l’occasion de la fête municipale, pour une soirée à la célèbre boîte de nuit Druckerei. «Nous étions très impatients d'aller à cette soirée, car notre DJ préféré s'y produisait», raconte Anna.

Ils dansaient près de la scène, à l'avant de la salle. «Derrière nous, il y avait des hommes plus jeunes, quand soudain l’un d’entre eux a voulu bousculer mon mari», poursuit Anna. «Il m’a poussé de plus en plus fort, puis m’a agrippé le bras», ajoute Sameh. «Ne me touche pas», dit alors le quadragénaire au jeune homme. «Je le lui ai dit poliment», précise-t-il à Blick.

«Un coup de poing en plein visage»

Interpellée, sa femme essaie de comprendre la situation. «Je me suis retournée», raconte Anna, «et j’ai reçu un coup en plein visage qui m'a mise K.O.». Ce coup, asséné entre les yeux, lui a cassé le nez. Elle ne reprend conscience que bien plus tard, alors que les secouristes s’occupent d’elle. «Pourquoi suis-je ici, que s’est-il passé?», se demande-t-elle. Elle saigne du nez et se sent complètement déboussolée.

Son mari, Sameh, garde un petit peu plus de souvenirs de ce moment de violence. «Après lui avoir dit de ne pas me toucher, soudain, je n'ai plus rien compris.» L’homme l’aurait frappé comme si Sameh avait été un punching-ball, sans aucune raison. «J’ai senti les premiers coups», se souvient Sameh. Après quoi, «des étoiles sont apparues devant ses yeux», puis le noir total.

Lorsque Sameh reprend ses esprits, il prend ses jambes à son cou et s'enfuit aussi vite que possible. Il craignait pour sa vie: «Je ne savais pas que ma femme était allongée là-bas. J’avais peur qu’ils veuillent me tuer.»

Le couple affirme avoir été agressé sans sommation par au moins deux hommes. Ils ne connaissent pas leur identité, mais «l’un d’eux parlait suisse allemand tout à fait normalement.» Et l'autre portait une casquette blanche.

Appel à témoins

Il a fallu plus d’une heure pour que le couple se retrouve. «Je n’emporte jamais mon portable quand nous sortons ensemble», explique Anna. Lorsqu’elle aperçoit enfin son mari, elle le reconnait à peine: «J’étais sous le choc.» Elle retourne alors à la fête et interroge les gens pour savoir si quelqu’un a filmé l'agression. «Malheureusement, je n’ai rien trouvé.» Le lendemain, le couple publie un appel à témoins. «Ça nous a un peu aidés», disent-ils. Munis des vidéos ainsi obtenues, ils se rendent au commissariat pour signaler l’incident.

Après l’agression, ils rentrent chez eux. Mais voyant que l'oeil blessé de Sameh empirait, ils se rendent à l'hôpital le lendemain. «Le médecin m’a dit que j’avais eu de la chance», raconte Sameh. Son os est entièrement fracturé, il sera donc opéré le 7 juillet. «On va lui poser une plaque en titane pour remplacer l’os. C’est indispensable, sinon il perdra son œil», explique Anna.

Le couple veut absolument comprendre pourquoi une chose pareille leur est arrivée. «Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Je suis quelqu’un de pacifique!», répète Sameh. Cet incident les hante jour et nuit. «Je n’arrive plus à dormir et je n’arrive plus à manger correctement», confie Sameh. «Les scènes se rejouent sans cesse dans ma tête. Ça me détruit de l’intérieur.»

Interrogée par Blick, la police cantonale de Soleure confirme l’incident, qui s’est produit dans la nuit du 26 au 27 juin. «Les deux personnes ont subi des blessures qui ont nécessité des soins médicaux à l’hôpital», indique le communiqué. La police cantonale a ouvert une enquête. Selon le couple, un interrogatoire est prévu mi-juillet.