Face au manque de neige, Elm mise 25 millions sur l’enneigement artificiel: dès le 6 décembre, la station glaronnaise veut couvrir près de 80% de ses pistes principales en une semaine de froid.

Martin Schmidt

L'enthousiasme des écoliers à l'approche des premières neiges est palpable: ils discutent, rient et se font signe d'un bout à l'autre du bus. La région autour de la commune de Glaris Sud souhaite conserver son attrait auprès des jeunes générations. Le tourisme y joue un rôle essentiel. La saison hivernale, en particulier, contribue de manière significative à l'économie locale. Cependant, les chutes de neige avant les vacances scolaires sont de plus en plus aléatoires. «L'hiver dernier, nous n'avons pu proposer à nos clients qu'une offre de services considérablement réduite», explique Stefan Elmer, directeur des remontées mécaniques d'Elm.

Mais tout cela va changer dès cet hiver. Stefan Elmer nous accueille à la station aval des remontées mécaniques. Le domaine skiable s'est transformé en un immense chantier cet été, car le plus grand système d'enneigement artificiel en construction en Europe cette année y est actuellement installé. «Grâce à ce projet, notre domaine skiable a un avenir», sourit-il. Le nom de ce projet à 25 millions de francs est éloquent: Futuro. Les débuts de saison au ralenti comme ces dernières années appartiendront bientôt au passé. Les remontées mécaniques pourront bientôt enneiger artificiellement les pistes de la vallée jusqu'à un peu plus de 1000 mètres d'altitude et le domaine skiable jusqu'à 2100 mètres.

Futuro est d'une importance capitale pour la région, car les remontées mécaniques génèrent encore 85% de leur chiffre d'affaires en hiver. Cependant, la diminution de l'enneigement affecte également de nombreuses autres entreprises. En l'absence de neige, les clients hésitent à réserver un hôtel. Les restaurants restent vides. Les commerces de proximité et les magasins de sport subissent des pertes de revenus. «Les remontées mécaniques jouent un rôle essentiel dans le tourisme. Si leur fonctionnement est fiable, chacun bénéficie d'une plus grande sécurité pour ses investissements et sa planification», explique Stefan Elmer. Par ricochet, cet engrenage crée de la sécurité d'emploi. A elles seules, les remontées mécaniques emploient jusqu'à 130 personnes en hiver.

Si le tourisme est florissant, il contribue également au maintien des services essentiels pour les populations locales. En d'autres termes: davantage de possibilités de shopping, de meilleures liaisons de bus et les habitants de la vallée eux-mêmes profitent de l'offre touristique. «Ce cercle vertueux offre aussi des activités aux enfants et leur assure un avenir économique stable», ajoute Stefan Elmer.

Un temps record

Le chef de chantier Gino Gelsomino est aussi sur place. Il travaille pour TechnoAlpin, le premier constructeur mondial d'installations d'enneigement. Son équipe a dû réaliser des prouesses techniques à Elm. Aux heures de pointe, jusqu'à 70 ouvriers étaient présents sur le site. Ils ont posé dix kilomètres de canalisations, construit quatre nouvelles stations de pompage, environ 150 nouveaux toboggans à neige et modernisé les anciens pour les intégrer au nouveau système. «Normalement, des installations de cette envergure sont réalisées en deux à trois ans. Ici, nous devons mener à bien l'ensemble du projet de mars à début décembre», explique-t-il. L'enneigement devrait commencer dès le 6 décembre.

Grâce à cette nouvelle installation, les remontées mécaniques pourront enneiger artificiellement près de 80% des pistes principales en un temps considérablement réduit. «Les périodes de froid propices à la production de neige artificielle sont de plus en plus courtes», explique Stefan Elmer. Avec 126 lances et canons à neige, une bonne semaine suffit désormais à couvrir l'ensemble des pistes principales. Pour la station, c'est un véritable bond en avant: jusqu'à présent, 20 enneigeurs artificiels étaient en service, ne permettant de préparer qu'une petite partie du domaine skiable et nécessitant plusieurs semaines de travail.

La technologie comme salut

Des progrès technologiques significatifs ont également été réalisés dans le domaine des lances et canons à neige. «Nos systèmes peuvent produire de la neige même à 1 degré Celsius, à condition que l'air ne soit pas trop humide. Auparavant, cela n'était possible qu'à -5 degrés», explique Gino Gelsomino. Les systèmes modernes consomment également beaucoup moins d'électricité, notamment parce qu'ils nécessitent moins de compresseurs d'air comprimé et fonctionnent avec un haut degré d'automatisation.

Une évaluation climatique montre que la production de neige artificielle à Elm, jusqu'à la station en aval, est relativement assurée pour les décennies à venir. «La piste de descente, avec sa piste de luge, est extrêmement importante pour nous», explique Stefan Elmer. Si la plupart des enfants de Glaris Sud pratiquent le ski dès leur plus jeune âge, les domaines skiables doivent proposer des alternatives aux camps de sports d'hiver en milieu urbain.

Le responsable des remontées mécaniques en est conscient: «L’hiver reste extrêmement important, mais nous devons aussi développer notre activité estivale.» Ces dernières années, la saison estivale a progressivement gagné en importance. Peut-être que quelques esprits créatifs, parmi les élèves, seront à l’origine de ce développement.