L'exploitation débute dès demain
Sauvé, un téléski suisse emblématique reprend du service samedi

L'exploitant de longue date d'un téléski à Adelboden, Bruno Mathys, a trouvé un successeur. Des amis, dont de nombreux propriétaires de résidences secondaires, reprennent le flambeau autour de la Tschentenalp. L'exploitation débutera dès samedi.
Publié: 21:00 heures
1/7
Le propriétaire de longue date Bruno Mathys (à droite) et le président du conseil d'administration de Tschentenbahnen Stefan Oester (à gauche) se réjouissent de la transaction.
Photo: Tschentenbahnen
Robin Wegmüller

C’était la fin d’une époque. Depuis 1950, des générations d’enfants ont fait leurs premiers virages dans la neige sur le versant de Norro, à Adelboden (BE). Un remonte-pente de 180 mètres les y conduisait. Pendant près de vingt ans, le marchand de sport et pionnier du snowboard Bruno Mathys a exploité ce mini-domaine skiable. Mais la saison passée a été sa dernière. Malgré des recherches intensives, il n’avait trouvé personne pour reprendre ce téléski emblématique au cœur du village. Jusqu’à ce que tout s’accélère il y a quelques jours.

«Les articles de presse ont fait bouger les choses», déclarait encore Bruno Mathys la semaine dernière à Blick. A ce moment-là, l’exploitant historique était en pleines négociations. Désormais, l’accord est conclu. Les Amis de la Tschentenalp – la montagne symbolique d’Adelboden – reprennent l’exploitation du Norro-Lift, ont annoncé les Tschentenbahnen vendredi à midi.

Un coup de chance pour Adelboden

«Le Norro-Lift fait partie d’Adelboden comme la Tschenten elle-même», écrit Stefan Oester, président du conseil d’administration des Tschentenbahnen. «Pour d’innombrables familles, il incarne leurs souvenirs d’hiver.» D’anciens propriétaires de résidences secondaires d’Adelboden se seraient rapprochés de lui pour sauver le mini-domaine skiable. Ils assumeront d’éventuels déficits financiers. «Les Tschentenbahnen soutiennent volontiers cette initiative en assurant la gestion, la préparation des pistes et l’entretien.»

Bruno Mathys se réjouit lui aussi dans le communiqué. «Il était essentiel pour moi que ce lieu particulier soit préservé. Le fait que des amis autour de la Tschentenalp s’engagent pour le téléski Norro est une chance pour Adelboden et, pour moi, le plus beau cadeau de Noël.»

Exploitation dès samedi

Au printemps, Bruno Mathys avait publié une annonce: «Domaine skiable à offrir.» L’inventaire comprenait notamment une vieille dameuse Ratrac, une cabine de remontée de chalet plus récente et une installation d’enneigement. Les nouveaux exploitants pouvaient reprendre cette infrastructure quasiment gratuitement. Malgré de nombreuses réactions, rien de concret n’avait abouti à l’époque. Les choses ont changé ces derniers jours.

Les habitants n’auront toutefois pas à patienter longtemps avant de retrouver le téléski Norro. Il y a quelques jours, le canon à neige tournait déjà dans l’Oberland bernois. «Grâce aux récentes chutes de neige et à l’engagement de toutes les personnes impliquées, le téléski Norro pourra entrer en service dès demain, samedi», confirment les nouveaux propriétaires. Après une longue période d’incertitude, les aficionados de ce téléski culte peuvent espérer une fin heureuse.

