Des stations de ski romandes ouvrent déjà ce week-end!

La saison de ski 2025-2026 démarre en beauté avec un enneigement précoce dans plusieurs stations de Suisse romande et de France voisine. Dès la fin novembre, de nombreux domaines ouvrent partiellement leurs pistes. Tour d'horizon.

L'enneigement exceptionnel de ces derniers permettent à plusieurs stations de ski d'ouvrir leurs portes dès ce week-end du 29 et 30 novembre. Photo: KEYSTONE

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

C’est l’heure de chausser vos skis, car la saison hivernale 2025-2026 démarre en beauté. Plusieurs stations en Suisse romande et en France voisine bénéficient d’un enneigement précoce et ouvrent dès la fin novembre. Voici un tour d’horizon des stations (liste non exhaustive) qui ouvrent ce week-end, sous réserves des conditions d’enneigement et météorologiques.

Faites attention! Avec les récentes chutes de neige abondantes, le manteau neigeux reste très instable. Le risque d’avalanche est fort et va le rester ces prochains temps.

Vaud

Glacier 3000

La station vaudoise a ouvert depuis le 8 novembre déjà. L’ouverture du domaine en dehors du glacier est encore partielle, mais les conditions d’enneigement de cette semaine sont excellentes.

Site officiel: https://www.glacier3000.ch/fr/acces-et-horaires

Leysin-Les Mosses-La Lécherette

Grâce aux récentes chutes de neige et l’arrivée du froid, le domaine peut ouvrir partiellement dès le samedi 29 novembre, avec près de 80 km de pistes accessibles.

«Les conditions sont idéales pour lancer la saison. Nos équipes sont prêtes, les installations en ordre de marche, et nous avons hâte d’accueillir les premiers skieurs sur nos pistes fraîchement enneigées», se réjouit Maxime Cottet, directeur de Télé Leysin-Col des Mosses-La Lécherette dans un communiqué. Ce démarrage anticipé devrait ravir les skieurs genevois et vaudois.

Site officiel: https://www.tlml.ch/

Villars-Gryon-Les Diablerets

Le domaine ouvre également ses portes le week-end du 29 et 30 novembre avec plus de 80 cm de neige fraiche. Toutefois, pas toutes les installations seront opérationnelles, précise la station. L’ouverture complète est prévue le 5 décembre.

Les installations ouvertes ce week-end:

Train Villars – Bretaye

Télécabine du Roc d’Orsay

Télésiège Grand Chamossaire (à confirmer)

Télésiège Lac Noir – Chaux Ronde

Téléski Lac Noir

Téléski Bretaye – Orsay

Téléski Lac de Bretaye (à confirmer)

Tapis de Bretaye

Site officiel: https://www.tvgd.ch/

Valais

Anzère

En Valais, plusieurs stations de ski ont déjà ouvert leurs portes. Anzère a déjà pré-ouvert son domaine le week-end du 22 et 23 novembre, et rebelote ce week-end, de 8h45 à 16h.

Site officiel: https://www.anzere.ch/fr/dates-d-ouverture-tarifs-horaires-d-hiver-2066

Cran-Montana

La station qui surplombe la Vallée du Rhône ouvre partiellement ce week-end du 29 et 30 novembre. Les conditions d’enneigement sont réjouissantes, avec 80 cm au sommet du domaine skiable.

Site officiel: https://www.crans-montana.ch/fr/etat_des_pistes_et_installations

Grimentz-Zinal

Plusieurs installations vont ouvrir le week-end du 29 et 30 novembre dans le domaine du Val d’Anniviers: les secteurs de Bendolla et de Sorebois. L’ouverture complète tous les jours ne devrait toutefois pas être avant le 19 décembre. De l’autre côté de la vallée, Saint-Luc-Chandolin devrait également ouvrir son télésiège de Tsapé ce week-end. Selon les conditions d’enneigement, Vercorin pourrait également ouvrir ce week-end. Vérifiez les informations en live sur leur site.

Site officiel: https://www.valdanniviers.ch/fr/Z15372/horaires-rmgz

Nendaz-4 Vallées

Ouvert partiellement depuis le 22 novembre, le domaine valaisan vous accueille ce week-end aussi. A Nendaz, les pistes et télécabine de Siviez-Plan du Fou et le télésiège de Siviez-Tortin sont ouverts. A Veysonnaz, l’Ours et la Cheminée sont également accessibles à partir du 29 novembre.

A noter: la liaison avec le domaine de Thyon est possible: La Matze, Trabanta et Etherolla sont ouverts. Aucune liaison avec le domaine de Verbier n’est disponible avant le 13 décembre en raison des travaux.

Site officiel: https://www.nendaz.ch/fr/A1410/notre-domaine-skiable-ouvre-ses-portes

Verbier – 4 Vallées

A Verbier, la saison a déjà été lancée le week-end du 23 novembre. A partir du 29, l’ouverture de la station sera quotidienne.

Site officiel: https://verbier4vallees.ch/fr/informations-utiles/news/la-saison-de-ski-est-lancee_news_1544457

Fribourg

La Berra

A Fribourg, la station de ski de la Berra sera ouverte à partir de vendredi 28 novembre, selon les conditions d'enneigement.

Site officiel: https://www.laberra.ch/fr/

Charmey

Chaussez vos skis! A Charmey, une partie des installations du domaine skiable sera ouverte à partir du week-end du 29 et 30 novembre.

Site officiel: https://www.charmey.ch/infos-pratiques/





Neuchâtel

Bugnenets-Savagnières

La station de ski neuchâteloise ouvre une de ses installations ce week-end: le Petit-Marmet sera accessible dès le 29 novembre. Consultez régulièrement le site officiel pour voir l'ouverture progressive du reste du domaine.

Site officiel: https://www.chasseral-snow.ch/





France

Avoriaz-Portes du Soleil

En France voisine aussi, certains domaines skiables profitent des chutes de neige précoces et très abondantes pour ouvrir leurs pistes. Dans les Portes du Soleil, Avoriaz anticipe son retour aux affaires et vous accueille dès le week-end du 29 et 30 novembre, avant son ouverture officielle le 12 décembre. Les secteurs Arare et Chavanette-Fornet seront accessibles.

En résumé:

Téléphérique des Prodains de 8h45 à 16h45

Télésiège du Lac-Intrêts de 9h00 à 16h00

Télésiège du Fornet de 9h15 à 15h45

Téléskis de Chavanette (à confirmer)

Télésiège du Plateau de 9h00 à 16h30

Site officiel: https://www.avoriaz.com/hiver/pre-ouverture/domaine-skiable/

Chamonix-Mont-Blanc

Vous pourrez skier face au Mont-Blanc dès le week-end du 29 et 30 novembre. Le domaine va ouvrir une partie de ses pistes avant l’ouverture en continu à partir du 5 décembre.

L’ouverture du domaine des Grands Montets:

Télécabine Plan Joran

Télécabine Bochard

Télésiège Tabé

Les pistes de Bochard Haut, Bochard Bas, Marmottons, Coq, Tabé, Pradian

L’ouverture du domaine de la Flégère:

Télécabine des Praz

Télésiège des Evettes

Télésiège de la Trappe

Télésiège Index

Les pistes d’Evettes, Trappe, Libellules, Pylônes

Site officiel: https://www.chamonix.com/infos-live