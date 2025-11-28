Les exploitants du petit domaine skiable de Visperterminen, dans le Haut-Valais, ont besoin d'argent. La commande du télésiège date et doit être remplacée. La station souhaite également investir dans l'enneigement artificiel afin de survivre aux hivers pauvres en neige.

Une station de ski valaisanne doit trouver plusieurs millions de toute urgence

Patrik Berger

Les remontées mécaniques Giw, à Visperterminen (VS), dans le Valais, ont un besoin urgent de liquidités. Elles lancent une opération importante afin d'augmenter leur capital, rapporte le «Walliser Bote». L’objectif est de réunir 3,5 millions de francs d’ici fin mars 2026 afin de sécuriser la trésorerie et de financer des investissements, selon un document d'invitation une séance d’information prévue ce mercredi.

Premier chantier: le remplacement de la commande du télésiège datant de 1999, arrivée en fin de vie après plus de 25 ans de service. Les pièces de rechange sont quasiment introuvables. Le problème, c'est que sans nouveau système de commande, la liaison entre le village de Visperterminen et le Giw – perché à 2000 mètres d'altitude – risque d’être arrêtée à moyen terme. Le remplacement du système est devisé un million de francs, indique le «Walliser Bote».

Et ce n’est pas tout. Les exploitants veulent également débourser 500'000 francs pour construire une nouvelle station de pompage à 2100 mètres d’altitude. L'objectif ici est de pouvoir garantir l'enneigement artificiel de la piste. Cet investissement est considéré comme indispensable pour assurer la survie du petit domaine valaisan lors des hivers pauvres en neige.

Travaux espérés à l'automne 2026

Les travaux pourraient débuter à l’automne 2026 – à condition que le financement soit assuré. Autre priorité, essentielle pour une station très prisée des familles: la rénovation de l’espace dédié aux enfants.

Les exploitants entendent maintenir l’attrait de Visperterminen – connu des amateurs de vin pour ses vignes parmi les plus hauts perchées d’Europe – pour les visiteurs comme pour les habitants. Le domaine s’étend de 1381 à 2309 mètres d'altitude et comprend un télésiège, et quatre téléskis. Le forfait journalier coûte 53 francs pour les adultes et 35 francs pour les enfants.