Le station Adelboden rêve depuis longtemps d'une télécabine Direttissima. Les amateurs de sports d'hiver pourraient ainsi se rendre de la vallée à la montagne en 10 minutes au lieu des 25 actuels. Aujourd'hui, les plans se concrétisent... et les coûts augmentent.

1/5 Les pistes d'Adelboden ne sont pas encore tout à fait prêtes pour la nouvelle saison d'hiver. Photo: Anja Zurbruegg

Robin Wegmüller

Le domaine skiable d'Adelboden-Lenk bénéficie d'une renommée quasi culte en Suisse. Début janvier, lorsque Marco Odermatt et ses amis dévalent les pistes, la station fait parler d'elle un peu partout. Les skieurs moins expérimentés pourront quant à eux profiter encore plus facilement des pistes d'Adelboden à l'avenir, grâce à un investissement de 35,5 millions de francs qui leur permettra de bénéficier d'une nouvelle remontée mécanique.

En effet, la société Bergbahnen Adelboden (BAAG) prévoit de remplacer le téléphérique existant de Silleren, peut-on lire sur son site internet. Grâce à ces télécabines flambant neuves, les amateurs de sports d'hiver seront directement transportés de la station aval d'Oey à la station amont de Sillerenbühl, sans détour.

Le trajet du téléphérique sera, lui, réduit de 4,3 à 3,6 kilomètres et ne durera plus que 10 minutes au lieu de 25 actuellement. «D'où le nom de Direttissima (Itinéraire direct en français)», explique le président du conseil d'administration René Müller au «Berner Oberländer».

Un projet déjà plus cher de 12 millions

Adelboden espère que la Direttissima permettra de réduire les temps d'attente les jours de pointe. Le téléphérique devrait également stimuler les affaires au printemps, en été et en automne.

Les plans de la nouvelle télécabine datent de 2017. Seulement, un recours collectif de trois parties contre le projet de construction est toujours en cours d'examen, rapporte le «Berner Oberländer». La BAAG a de son côté déjà obtenu l’accord de tous les propriétaires des terrains concernés par l'un des 20 pylônes de la télécabine. La commune et le Canton ont eux aussi validé les plans.

La date du début des travaux n'est pas encore connue. Les retards pris jusqu'à présent ont déjà coûté très cher au domaine skiable. Initialement, les coûts du projet étaient estimés à 23 millions de francs, contre 35,5 millions aujourd'hui.

En cause: l'augmentation du prix des matières premières, les aléas géopolitiques et la durée de la procédure avant le début des travaux. Pour ces mêmes raisons, la facture du projet pourrait encore d'alourdir de 15% pour atteindre les 41 millions de francs.

D'où vient cet argent?

La BAAG doit investir au moins 7 millions de francs de sa propre poche, tandis que 5 millions supplémentaires devraient provenir d'une augmentation de capital-actions. S'y ajoutent sept millions des crédits bancaires garantis et sept autres millions des prêts sans intérêt dans le cadre de la nouvelle politique régionale.

Les 14 millions restants seront couverts par des contrats de leasing, une pratique courante dans le secteur, selon René Müller. Mais les actionnaires doivent d'abord approuver une adaptation des statuts pour que l'augmentation de capital puisse avoir lieu. Selon le «Berner Oberländer», le président du conseil d'administration ne craint pas l'échec. «Les travaux sont déjà très avancés et bénéficient d'un large soutien».