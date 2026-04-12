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Il avait révélé l'affaire Vincenz
Un journaliste poursuivi pour violation du secret bancaire, une décision historique

La Cour suprême zurichoise a ordonné des poursuites contre Lukas Hässig pour violation du secret bancaire. Le journaliste avait révélé des transactions sensibles liées à Julius Bär en 2016.
Publié: il y a 14 minutes
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L’ex-patron de Raiffeisen, Pierin Vincenz (g.) et l’homme d’affaires Beat Stocker (dr.) ont été condamnés en première instance.
Photo: Keystone
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Beat Schmid

Pour le journalisme en Suisse, il s’agit d’une décision historique. La Cour suprême du canton de Zurich a décidé que le journaliste Lukas Hässig doit être poursuivi pour soupçon de violation du secret bancaire. Elle désavoue ainsi le Ministère public zurichois, qui avait déjà suspendu à plusieurs reprises la procédure contre le journaliste.

Le contexte remonte à 2016, avec la publication d’une série d’articles sur le blog «Inside Paradeplatz». Ceux-ci s’appuyaient sur des informations internes de la banque Julius Bär et décrivaient des transactions sensibles impliquant l’ancien patron de Raiffeisen, Pierin Vincenz, ainsi que son partenaire commercial Beat Stocker. Au terme d’un procès très médiatisé, Beat Stocker et Pierin Vincenz ont été condamnés en première instance à plusieurs années de prison.

Dans le viseur de la justice

Aujourd’hui, Lukas Hässig, qui avait contribué à la révélation du scandale, se retrouve lui-même dans le viseur de la justice. Dans son jugement, la Cour suprême considère la «révélation» d’un secret bancaire comme un délit connexe, analogue au recel ou au blanchiment d’argent, selon un résumé de la décision. Contrairement au Ministère public, elle estime également que l’infraction dite préalable n’a pas besoin d’être entièrement élucidée pour justifier une mise en accusation.

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On ignore encore si Lukas Hässig sera effectivement inculpé. Le journaliste et le Ministère public peuvent faire recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Interrogé à ce sujet, Lukas Hässig a déclaré qu’il étudiait actuellement la possibilité de faire appel. La Cour suprême lui a par ailleurs infligé la moitié des frais de procédure, soit 3000 francs. Il devra également verser une indemnité de 1400 francs au plaignant, Beat Stocker.

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