La banque privée genevoise Lombard Odier et un ancien gérant comparaîtront le 27 avril au Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone (TI), révèle «Gotham City», cité par 20 minutes. Le procès concerne le volet suisse de l’affaire Gulnara Karimova, la fille de l’ex-président ouzbek Islam Karimov.
Selon la justice suisse, elle aurait participé à une organisation criminelle active entre 2005 et 2013, au cœur d’un système de pots-de-vin lié au marché ouzbek des télécommunications, avec à la clé des soupçons de blanchiment de plus d'un milliard de dollars.
Millions de francs confisqués
Dans ce dossier, la banque Lombard Odier est accusée d’avoir aidé à dissimuler une partie de l’argent issu de cette organisation. Le Ministère public de la Confédération reproche à la banque et à un ex-collaborateur d’avoir joué un rôle décisif dans la dissimulation des fonds. D’après les autorités, l’établissement n’aurait pas respecté assez strictement les règles anti-blanchiment ni ses propres directives internes.
Le gendarme des marchés, la FINMA, avait déjà confisqué 4,8 millions de francs à Lombard Odier en 2014. Ces revenus étaient tirés de comptes ouzbeks. La FINMA avait sanctionné l'établissement bancaire pour de graves manquements en matière de lutte contre le blanchiment.