La banque privée genevoise Lombard Odier et un ancien gérant comparaîtront le 27 avril dans le volet suisse de l’affaire Gulnara Karimova. Déjà sanctionné par la FINMA en 2014, l’établissement est accusé d’avoir contribué à dissimuler des fonds.

La banque genevoise Lombard Odier jugée dans un vaste dossier de blanchiment

La banque genevoise Lombard Odier jugée dans un vaste dossier de blanchiment

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

La banque privée genevoise Lombard Odier et un ancien gérant comparaîtront le 27 avril au Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone (TI), révèle «Gotham City», cité par 20 minutes. Le procès concerne le volet suisse de l’affaire Gulnara Karimova, la fille de l’ex-président ouzbek Islam Karimov.

Selon la justice suisse, elle aurait participé à une organisation criminelle active entre 2005 et 2013, au cœur d’un système de pots-de-vin lié au marché ouzbek des télécommunications, avec à la clé des soupçons de blanchiment de plus d'un milliard de dollars.

Millions de francs confisqués

Dans ce dossier, la banque Lombard Odier est accusée d’avoir aidé à dissimuler une partie de l’argent issu de cette organisation. Le Ministère public de la Confédération reproche à la banque et à un ex-collaborateur d’avoir joué un rôle décisif dans la dissimulation des fonds. D’après les autorités, l’établissement n’aurait pas respecté assez strictement les règles anti-blanchiment ni ses propres directives internes.

Le gendarme des marchés, la FINMA, avait déjà confisqué 4,8 millions de francs à Lombard Odier en 2014. Ces revenus étaient tirés de comptes ouzbeks. La FINMA avait sanctionné l'établissement bancaire pour de graves manquements en matière de lutte contre le blanchiment.