La justice schaffhousoise a condamné jeudi un Somalien de 28 ans à 19 ans de prison pour assassinat. Il avait tué un homme devant un club en 2023. La défense entend faire appel.

Il filme sa victime mourante et écope de 19 ans de prison à Schaffhouse

Il filme sa victime mourante et écope de 19 ans de prison à Schaffhouse

ATS Agence télégraphique suisse

La justice schaffhousoise a condamné jeudi un Somalien de 28 ans à une peine de 19 ans de prison pour assassinat. En septembre 2023, le prévenu a tué un jeune de 25 ans devant un club en ville de Schaffhouse.

Le tribunal de première instance du canton de Schaffhouse a largement suivi le réquisitoire du ministère public. Le prévenu écope en outre d'une mesure d'expulsion du territoire d'une durée de 15 ans.

Les faits se sont déroulés à l'aube du 30 septembre 2023 devant un club de la vieille ville de Schaffhouse. L'agresseur, à l'époque âgé de 25 ans, s'en était pris sans crier gare à un autre jeune homme. Les caméras de surveillance ont montré comment il s'est approché de lui en dissimulant une bouteille derrière son dos.

Après avoir porté un premier coup, l'accusé a fracassé la bouteille en verre sur la tête de la victime, l'a blessée avec les tessons, puis lui a asséné un coup de couteau à cran d'arrêt à la gorge. Le jeune homme est mort vidé de son sang peu après. Au moment de son interpellation, le prévenu portait le couteau sur lui.

Mourant filmé

Le tribunal a retenu la qualification d'assassinat, car l'auteur a agi avec une cruauté particulière. Après avoir mortellement blessé la victime, il est revenu sur ses pas, a filmé le mourant gisant au sol avec son téléphone portable, l'a insulté et lui a asséné un violent coup de pied en pleine tête.

L'accusé a aussi attaqué un compagnon de la victime qui s'était approché pour calmer le jeu. Il a projeté l'homme au sol, l'a frappé à l'aide d'une chaussure qu'il avait enlevée et a asséné de violents coups de pied à la tête de l'homme qui gisait inerte. Ce dernier a subi un traumatisme crânio-cérébral. Le tribunal a qualifié cette seconde agression de tentative de meurtre.

Mobile inexpliqué

Dépêchée sur place, la police avait trouvé les deux hommes gisant à terre. La victime, un Suisse alors âgé de 25 ans, est décédée sur place. Le compagnon blessé était un Suisse alors âgé de 61 ans. La police avait découvert et arrêté un peu plus tard le suspect, également blessé.

Devant les juges, l'accusé a soutenu qu'il était fortement alcoolisé et ne se souvenait plus des faits. Son avocate a contesté l'usage du couteau et plaidé pour une condamnation pour lésions corporelles graves. Si la cour a admis une diminution de responsabilité liée à l'ivresse, elle a considéré que la culpabilité était établie. Le mobile exact demeure en revanche inexpliqué: «Nous ignorons les raisons de son acte», a constaté le juge.

Outre les actes de violence de septembre 2023, la justice reprochait d'autres infractions au prévenu, admis provisoirement en Suisse en 2019. Le jugement n'est pas définitif. La défense a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel.