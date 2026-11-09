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Un contrôle d'identité vire au drame à Zurich
Un chien de 60 kilos abattu après avoir foncé sur des policiers, son maître arrêté

A Zurich, un contrôle d’identité a dégénéré vendredi avant l’aube: des policiers ont abattu un Presa Canario de 60 kilos qui les aurait attaqués, puis arrêté son propriétaire, accusé d’avoir agressé un agent.
Publié: il y a 2 minutes
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Vendredi dernier, des agents de la police municipale de Zurich ont abattu un chien de la race Presa Canario. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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Sandra Marschner

Vendredi dernier, peu avant 3 heures du matin, un contrôle de police a dégénéré dans le 11e arrondissement de Zurich. Sur la Schaffhauserstrasse, des policiers municipaux contrôlent un homme lorsqu’un imposant chien de 60 kilos se jette sur eux. Selon la police municipale, l’animal fonce sur les agents «en aboyant, grognant et montrant les dents». Les policiers ouvrent alors le feu. Le chien reste couché au sol.

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Mais l’intervention ne s’arrête pas là. Le propriétaire de l’animal s’en prend physiquement à l’un des policiers et tente notamment de lui arracher son arme de service, selon les forces de l’ordre. L’agent parvient toutefois à repousser l'homme et à prendre ses distances.

Le chien est mort à l’hôpital

Malgré les coups que continue de lui porter le propriétaire de l'animal, le policier parvient à ranger son arme de service dans son étui, selon la police municipale. Il utilise alors un moyen d’intervention moins dangereux: un dispositif de déstabilisation, qu’il dirige contre l’homme. Les forces de l’ordre réussissent ensuite à le maîtriser et à l'arrêter. Ils conduisent alors le ressortissant turc de 47 ans au poste de police.

De son côté, le chien, un Presa Canario, est immédiatement transporté à l’hôpital vétérinaire. Il succombe peu après son admission. Les policiers impliqués dans l’intervention sont, eux, indemnes.

Des spécialistes de l’Institut forensique de Zurich se rendent sur place pour procéder aux relevés. La police municipale poursuit les investigations sous la direction du ministère public compétent.

Un instinct de protection très marqué chez cette race

Dans le canton de Zurich, le Presa Canario figure sur la liste des chiens de type I, qui regroupe les races de grande taille ou massives. Leur détention nécessite de se conformer à des exigences particulières. Les propriétaires doivent suivre des cours canins obligatoires, théoriques et pratiques. Ils doivent également prouver qu’ils sont capables de maîtriser leur animal, sauf s’ils bénéficient d’une dispense liée à une expérience longue et ininterrompue dans la détention de chiens.

Originaire des îles Canaries, le Presa Canario est initialement élevé pour conduire et garder les troupeaux. Au Moyen Âge, il sert également de chien de chasse pour le gros gibier, comme les cerfs, les ours et les sangliers, mais aussi de chien de guerre. La race est connue pour son tempérament affirmé et son fort instinct de protection. Elle nécessite donc un maître expérimenté, capable de la conduire avec fermeté.

Dans les cantons de Fribourg, Schaffhouse, Genève, du Tessin et de Thurgovie, la détention d’un Presa Canario est soumise à des règles très strictes. Les propriétaires doivent notamment obtenir une autorisation des autorités compétentes.

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