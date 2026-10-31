Trois Français arrêtés en plein cambriolage d'une armurerie à Zurich

Trois Français âgés de 21 à 23 ans ont été arrêtés après une tentative de cambriolage vendredi à Höri, près de Zurich. Alertée par un témoin, la police a intercepté les suspects grâce à un chien policier.

La police alertée par un citoyen

ATS Agence télégraphique suisse

Des hommes qui voulaient cambrioler un magasin d'armes à Höri, à une quinzaine de km de Zurich, ont été pris sur le fait dans la nuit de vendredi à samedi. Alertée par un citoyen, la police a pu intervenir à temps et arrêter les trois malfrats.

Vers 04h30, le témoin a signalé à la police des faits suspects aux abords de l'armurerie. Plusieurs patrouilles se sont rendues sur place et ont constaté des traces d'effraction. A l'arrivée des forces de l'ordre, deux hommes ont pris la fuite.

Voiture volée

L'un a pu être arrêté, tandis qu'un autre a été retrouvé dans une voiture aux plaques françaises. Grâce à un chien policier, la police a mis encore la main sur un troisième comparse dans le quartier. Il s'agit de trois Français âgés de 21 à 23 ans.

Le véhicule saisi figurait dans un registre de recherche, car il avait été volé dans le canton de Berne au début de l'année. Les trois hommes seront déférés devant le ministère public du canton de Zurich.