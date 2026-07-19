DE
FR

Révolte contre le nouveau système tarifaire
La colère gronde chez les médecins qui menacent de fermer leur cabinet à midi

Le nouveau modèle tarifaire des soins ambulatoires met le corps médical en ébullition. La colère vise également la Fédération des médecins suisses (FMH), qui tente désormais d’apaiser les tensions.
Publié: il y a 24 minutes
1/4
De nombreux médecins suisses s'opposent au nouveau modèle de tarification Tardoc.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_374.JPG
Andreas Schmid

Yvonne Gilli a pu voir de près la frustration accumulée par les médecins. «La colère éclate aujourd’hui après toutes les dégradations survenues ces dernières années», déclare la présidente de la Fédération des médecins suisses (FMH). Elle fait notamment référence au nouveau plafonnement prévu pour la facturation des traitements ambulatoires, qui doit entrer en vigueur l’année prochaine.

Selon le modèle proposé, les médecins ne pourront plus facturer, en moyenne quotidienne et à la charge de l’assurance de base, plus de 1577 points tarifaires. Ce plafond correspond à douze heures de travail et représente environ 1400 francs de recettes, selon le lieu d’exercice. Les frais liés aux infrastructures et au personnel restent toutefois à la charge des médecins. Avec ce plafonnement, les responsables politiques veulent lutter contre la hausse des coûts de la santé, limiter l’augmentation du nombre de prestations médicales, prévenir les abus et garantir une rémunération uniforme.

Fermeture des cabinets à midi

Les opposants jugent toutefois ce modèle inadapté, car les points tarifaires ne correspondent pas directement à la durée des consultations. Certaines prestations médicales réalisées en une demi-heure peuvent ainsi représenter 90 minutes de travail selon le système de points. Les médecins affirment qu’ils pourraient atteindre le plafond après avoir reçu seulement quelques patients et être contraints de fermer leur cabinet dès midi.

Yvonne Gilli est elle aussi la cible des critiques. Une partie des 46’000 membres de la FMH reproche à sa présidente d’avoir approuvé un plafonnement des prestations ambulatoires contraire, selon eux, aux intérêts du corps médical. Une pétition adressée au Parlement fédéral pour s’opposer à ce modèle a recueilli 25’000 signatures en quelques jours.

«Des bureaucrates incompétents»

Georg Fischer, un médecin qui officie de longue date à Stäfa, dans le canton de Zurich, fait partie des opposants. Il estime qu’en approuvant ce plafonnement, la FMH s’est privée de toute possibilité de le contester sur le plan juridique. «Il est certain que les patients seront moins bien pris en charge à l’avenir. C’est un aveu d’échec pour l’ensemble du système de santé.»

A lire aussi
Ces quatre problèmes condamnent les primes maladies à bondir dans les années à venir
Malgré la forme des assureurs
Ces quatre problèmes vont faire bondir les primes maladies à l'avenir
Atteinte de sclérose en plaques, son soin de routine devient 4 fois plus cher
Nouveau tarif Tardoc
Atteinte de sclérose en plaques, elle voit sa facture médicale exploser

Georg Fischer est convaincu que ce modèle tarifaire entraînera des fermetures de cabinets et des licenciements. Il envisage lui-même deux possibilités. La première serait de licencier tous ses collaborateurs à l’exception d’une assistante, de réduire son taux d’activité à 50% et de fermer son cabinet à midi après avoir reçu dix patients. La seconde serait de cesser complètement son activité. «On ne doit pas accepter tout ce que concoctent des bureaucrates incompétents», lance-t-il.

«Encore loin d’une solution»

La FMH assure avoir combattu la disposition légale élaborée par le Parlement, avant de soutenir le modèle prévu pour sa mise en œuvre. L’organisation explique avoir voulu empêcher le Conseil fédéral d’imposer un système tarifaire rigide, entièrement contrôlé par l’Etat. «C’est maintenant celle qui apporte la mauvaise nouvelle qui se fait critiquer», déplore Yvonne Gilli. Selon elle, le Conseil fédéral et le Parlement sont responsables de cette situation.

La présidente assure que la FMH s’est battue aux côtés des médecins. Elle souligne que le modèle proposé ne concernerait pas la majorité d’entre eux et qu’il est «encore loin d’être abouti». Il faudra attendre six mois après l’introduction du nouveau système tarifaire Tardoc pour disposer de données permettant d’évaluer les prestations de manière fiable.

«Le nouveau modèle tarifaire ne sera pas prêt pour le 1er janvier 2027. Une solution transitoire sera nécessaire», affirme Yvonne Gilli. La FMH entend désormais définir les détails avec ses organisations membres, dans le cadre d’un processus démocratique, puis les négocier avec ses partenaires tarifaires. 

Yvonne Gilli reconnaît que le modèle actuel est «une erreur». La FMH ne veut pas d’une réglementation trop détaillée, insiste-t-elle. «Nous nous engagerons pour obtenir des corrections.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus