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Échec du sauvetage interne
L'usine de délices Findus ferme ses portes

L'usine Findus de Rorschach fermera définitivement ses portes à la fin de l'année 2026. Les célèbres délices surgelés et autres lasagnes qui ont nourri des générations de Suisses seront désormais importés d'Italie et d'Espagne. Un coup de massue pour 45 salariés.
Publié: il y a 6 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
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L'usine Findus de Rorschach (SG) fermera ses portes à la fin de l'année.
Photo: Screenshot Google Streetview
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Patrik Berger

En Suisse, tous les enfants ou presque ont grandi avec les délices Findus dans leur assiette. Le repas de secours idéal des parents pressés, sorti du congélateur et doré à la poêle en quelques minutes. Mais ce produit culte s'apprête à perdre son ancrage local. Comme le rapporte le «St. Galler Tagblatt», le site de production historique de Rorschach, au bord du lac de Constance, va cesser ses activités à la fin de l'année. Cette fermeture entraînera la perte de 45 emplois à temps plein.

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La sentence est tombée à l'issue d'une procédure de consultation de plusieurs semaines: le géant agroalimentaire britannique Nomad Foods, propriétaire de la marque, a confirmé sa décision de fermer la structure. Les propositions alternatives formulées par les employés et le syndicat Unia ont toutes été balayées, jugées économiquement non viables par la multinationale.

Le rachat par la direction n'a aucune chance

Le coup est d'autant plus rude pour les équipes locales que la direction générale a refusé d'étudier la piste d'un Management Buy-Out. Cette option aurait pourtant permis aux cadres et aux employés de reprendre l'usine à leur compte pour sauver le site. Nomad Foods n'a même pas souhaité entrer en matière.

Aujourd'hui, les chaînes de Rorschach tournent encore pour façonner les escalopes, les cannellonis, les lasagnes Findus ainsi que plusieurs produits pour les marques de distributeurs. A l'avenir, l'entier de la production sera délocalisé dans des usines espagnoles et italiennes. Nomad Foods promet toutefois qu'une partie des ingrédients suisses essentiels continuera d'être intégrée aux recettes. Un maigre lot de consolation pour les 45 collaborateurs à plein temps qui se retrouvent sur le carreau, à qui le groupe promet un «plan de soutien complet» pour retrouver un emploi.

Fusion avec Frisco de Rorschach

La disparition de l'usine tourne une page d'histoire industrielle entamée en 1945 en Suède, où Findus — acronyme de « Fruit Industries » — a inventé ses premiers surgelés. En 1960, le géant Nestlé rachète la marque et transfère son quartier général en Suisse.

Dix ans plus tard, la marque fusionne avec le fleuron local Frisco, né en 1942 au sein de la conserverie Bernhard & Co. à Rorschach. Nestlé prendra progressivement le contrôle total de l'entité. Après s'être séparé de la marque dans le reste de l'Europe, le géant de Vevey s'était recentré sur le marché helvétique, avant de scinder ses activités en 2016 via la coentreprise Froneri. En 2020, Findus tombait finalement dans l'escarcelle de Nomad Foods, qui vient aujourd'hui de sceller le destin de l'usine saint-galloise.

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