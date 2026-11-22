Quelles erreurs Guy Parmelin a-t-il commises dans le dossier Ruag? Le Département fédéral de la défense, qu'il a dirigé entre 2016 et 2018, ne parvient toujours pas à retrouver un dossier qui pourrait faire beaucoup de bruit.

Le DDPS incapable de mettre la main sur un document explosif pour Guy Parmelin

Le DDPS incapable de mettre la main sur un document explosif pour Guy Parmelin

Raphael Rauch

Le travail de clarification autour du scandale Ruag ne concerne pas uniquement le mandat de l’ancienne conseillère fédérale centriste Viola Amherd, mais aussi ceux de ses prédécesseurs à la tête du Département fédéral de la défense (DDPS): les UDC Guy Parmelin et Ueli Maurer.

Dans une expertise réalisée par le cabinet d’avocats zurichois Niederer Kraft Frey (NKF), on peut notamment lire cette phrase: «En 2017, Ruag a informé le DDPS que Nitrochemie réalisait alors une grande partie de ses affaires avec des pays qui ne pouvaient pas être livrés depuis la Suisse.»

Guy Parmelin, alors chef du DDPS, est-il resté inactif à l’époque, ou n’était-il pas au courant de cette opération? Le cas échéant: comment est-il possible qu’un chef de département n'ait pas été informé d’incidents aussi graves?

Selon les informations de Blick, le Département fédéral de l'Economie (DEFR) a cherché à obtenir davantage de renseignements concernant les affaires de Ruag en Afrique du Sud. Seulement voilà: le DDPS affirme n’avoir toujours pas retrouvé le document correspondant à ce jour. Comment expliquer un tel manque dans la traçabilité des dossiers? Le département ne souhaite pas s’exprimer à ce sujet.

Le DDPS attend le rapport final

Le fait est que le DDPS n’a toujours pas reçu le rapport final détaillé de Ruag. Cette situation ne semble d’ailleurs pas poser de problème au département, qui indique que les informations sont disponibles en quantité suffisante pour la première phase d’investigations. «Les travaux étant en cours, nous ne nous prononçons pas plus en détail pour le moment sur la marche à suivre précise.»

Le conseiller national socialiste Benoît Gaillard ne comprend pas cette attitude. L'élu vaudois a déposé une interpellation, que Blick a pu consulter. Il demande notamment à l'actuel ministre de la Défense, Martin Pfister, pourquoi le Conseil fédéral n’a pas mis sur pied une taskforce, comme lors du scandale CarPostal, et s'il compte porter plainte contre les anciens membres du conseil d’administration et de la direction de Ruag.