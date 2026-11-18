Le Canton de Vaud envisage de remplacer sa présidence gouvernementale de cinq ans par une présidence qui change chaque année. Cette proposition, soutenue par une commission du Grand Conseil et par le gouvernement, devra être encore soumise au Parlement et à la population.

Le Conseil d'Etat doit-il changer de président chaque année? Vaud y songe

Le Conseil d'Etat doit-il changer de président chaque année? Vaud y songe

Myret Zaki Journaliste Blick

Le Canton de Vaud pourrait revenir à une présidence tournante de son gouvernement, selon un communiqué du Grand Conseil.

La Commission des institutions et des droits politiques du Grand Conseil recommande en effet à l’unanimité au Grand Conseil de prendre en considération l’initiative David Raedler et consorts: «Primus inter pares: revenons à un système conforme à la tradition politique vaudoise et suisse».

Un système qui avait cours jusqu'en 2003

L’initiative propose de revenir à une présidence annuelle tournante du Conseil d’Etat. Cette modification constitutionnelle nécessiterait une votation populaire.

Aujourd’hui, une seule personne préside le Conseil d’Etat pendant toute la législature, soit cinq ans. L'initiative du député David Raedler et d'autres élus propose de revenir à l’ancien système, celui d'une présidence à tour de rôle entre les membres du gouvernement.

Ce système était en vigueur dans le canton jusqu’en 2003, année où la nouvelle Constitution a instauré une présidence de cinq ans. Aujourd’hui, seuls Vaud et Bâle-Ville appliquent encore ce modèle en Suisse. Genève, qui l’avait également adopté, y a renoncé en 2020.

Présidence de cinq ans jugée excessive

Les personnes à l’origine de l’initiative estiment qu’une présidence de cinq ans donne trop d’importance à une seule personne et risque de créer un déséquilibre entre les membres du gouvernement.

Avec une présidence tournante, les responsabilités seraient mieux réparties et l'esprit collégial préservé, rendant les institutions moins dépendantes d'une seule personnalité politique. La commission parlementaire chargée d’étudier cette proposition soutient le changement à l’unanimité. Le Conseil d’Etat y est lui aussi unanimement favorable.

Grand Conseil et population consultés

Le Grand Conseil, soit le Parlement vaudois, doit encore se prononcer sur cette initiative. S’il accepte d’aller dans cette direction, la Constitution et certaines lois cantonales devront être modifiées. La population vaudoise devra donc voter sur ce changement.

La nouvelle présidence tournante ne pourra pas être mise en place dès le début de la prochaine législature, en 2027. En revanche, elle pourrait être introduite au cours de la période 2027-2032.