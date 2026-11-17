Via une nouvelle interpellation, le Vert Alberto Mocchi interroge le Conseil d'Etat quant à la régulation du renard dans le canton de Vaud: est-elle vraiment nécessaire, alors que des études démontrent une autorégulation et une certaine utilité de l'espèce?

En bref L'élu Vert Alberto Mocchi demande au Conseil d’Etat vaudois si les tirs de renards restent nécessaires

Plusieurs études et l’exemple genevois suggèrent une autorégulation de l'espace, sans envahissement constaté.

L’élu souligne aussi l'utilité agricole du renard, alors que le rejet d'une pétition lancée en Suisse alémanique suggère l'aspect «traditionnel» de la chasse au renard de loisir.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le sujet de la chasse est hautement sensible. Tellement sensible, même, que la régulation du renard, dans le canton de Vaud, n'est que peu discutée, et pas forcément connue du grand-public. Elle est néanmoins en place depuis des décennies, ainsi que dans la totalité des autres cantons suisses... à l'exception de Genève, qui s'est prononcée en faveur d'une interdiction totale de la chasse de loisir en 1974.

Pour les cantons où les plans de régulation restent en vigueur, une raison principale est évoquée: limiter une éventuelle croissance exponentielle des renards, afin d'éviter une potentielle surpopulation. Or, diverses études, notamment réalisées en France, ont démontré que cette espèce s'auto-régule de manière tout à fait satisfaisante, sans la moindre action humaine. Et Genève, qui n'a plus tiré ses goupils depuis de nombreuses années, ne semble pas être confronté à un quelconque envahissement: «D'une façon générale la population genevoise de renards se régule d'elle-même et des interventions sont rarement nécessaires», affirme la Ville.

Suite à la publication de ces études, cet été, plusieurs cantons, dont ceux de Zoug et de Bâle-Ville, ont d’ailleurs freiné la régulation de cet animal sauvage.

Le Conseil d'Etat répondra dans les 3 mois

Dans ce cas, est-il vraiment nécessaire pour le canton de Vaud de poursuivre les tirs de renards? C'est précisément la question que pose le Vert Alberto Mocchi dans une nouvelle interpellation adressée, ce mardi 17 novembre, au Conseil d'Etat. Ce dernier dispose, dès à présent, de trois mois pour y répondre.

«Initialement, je partais du principe que la régulation était malheureusement nécessaire, comme c’est le cas pour d’autres espèces, dont les sangliers et les cerfs, qui n’ont plus suffisamment de prédateurs naturels et qui risquent de poser problème à l’agriculture si leurs nombres grimpent trop, explique l'élu. D'ailleurs, Pro Natura estime que, dans un écosystème déréglé par les activités humaines, des tirs de régulation peuvent parfois se révéler nécessaires.»

De grands alliés pour l'agriculture

Mais dans le cas du renard, la question s'avère plus compliquée. Une population trop importante de cet animal n’aurait pas d’effet dévastateur sur l’agriculture, souligne Alberto Mocchi. «Les renards s’avèrent être des auxiliaires particulièrement performants dans la lutte contre la prolifération de rongeurs endommageant les cultures, tels que mulots, campagnols et souris, souligne l’élu écologiste. On estime que chaque renard en consommerait jusqu’à 5000 par an, évitant une prolifération trop importante de ces espèces.»

La preuve: dans le département du Doubs, en France, un groupe de 250 agriculteurs vient carrément de lancer un collectif, plaidant pour que leur facétieux allié au pelage roux soit retiré de la liste des animaux «nuisibles».

Pas (encore) question d'interdire la chasse

En revanche, l'interpellation déposée par Alberto Mocchi n'évoque aucune interdiction formelle de procéder aux tirs de renard, sur le territoire vaudois. «Avant de se diriger vers une éventuelle interdiction de la chasse au renard, il me semblait intéressant de questionner les autorités quant à cette régulation, nous explique l'élu. Concerne-t-elle seulement des tirs sur des individus malades ou dangereux, par exemple? Ce sont des questions qu’il faut poser.»

Contacté quant aux objectifs de la régulation actuelle, le Département vaudois de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES) préfère nous répondre une fois que l'interpellation d'Alberto Mocchi aura été débattue au Parlement. Affaire à suivre, donc.

Quelques centaines de renards tirés par an, sur le territoire vaudois

D'après l'association Wild beim Wild, environ 478 renards ont été tués en 2025. Ces chiffres contrastent légèrement avec ceux rapportés en 2022 par Marco Danesi, porte-parole du Département vaudois de l’environnement et de la sécurité (DES), auprès de «24 Heures»: selon lui, parmi les 800 spécimens abattus chaque année dans le canton, seuls 200 seraient tirés. Les autres décès seraient dus, en majorité, à des accidents de la route.

Alberto Mocchi rappelle également la survenue régulière d'épidémies qui déciment les populations de renards, rendant le risque de croissance exponentielle encore plus minime. C'était notamment le cas dans les années 70, lorsque plusieurs espèces de faune sauvage avaient été touchées par la rage, en Suisse.

La chasse au renard est «aussi traditionnelle»

A noter que la question fait déjà débat au niveau national. Cet automne, le juriste lucernois Pascal Wolf, très engagé dans la protection du goupil, a notamment lancé une pétition demandant l'interdiction générale de la chasse du renard, expédiée auprès de plusieurs cantons alémaniques. Largement rejeté, le texte posait six questions destinées à interroger la nécessité de la régulation de ce mammifère, en Suisse. Or, d'après l'association Wild beim Wild, la conseillère d'Etat grisonne Carmelia Maissen a été l'une des rares élues à se pencher sur ces revendications, et la seule à y répondre.

Dans une lettre adressée à Pascal Wolf le 6 novembre, la cheffe du Département des infrastructures, de l'énergie et de la mobilité des Grisons a notamment admis qu'une interdiction cantonale de chasse «serait admissible» dans le droit fédéral et que les tirs de renards touchés par la gale ne combattent cette maladie que «de manière très limitée». Alors, pourquoi ne pas stopper la régulation? En guise de réponse, Carmelia Maissenque a suggéré que la chasse au renard doit rester en place «aussi pour des raisons traditionnelles.» En d'autres termes, le tir du goupil constitue une part importante de la chasse de loisir, à laquelle tiennent beaucoup de ses adeptes. C'est également ce que nous a confirmé une source proche du milieu, laquelle a souhaité rester anonyme.