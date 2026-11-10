L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) vient d'autoriser le canton du Valais à procéder à la «régulation complète» de la meute d'Arolla-Ferpècle, d'ici au 31 janvier 2027.

Le Valais autorisé à tirer la meute d'Arolla-Ferpècle d'ici au 31 janvier

Le Valais autorisé à tirer la meute d'Arolla-Ferpècle d'ici au 31 janvier

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le canton du Valais continue son programme de «régulation proactive du loup». L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) vient effectivement de donner son feu vert pour l'élimination complète de la meute d'Arolla-Ferpècle, annonce un communiqué diffusé le mardi 10 novembre. L'autorisation, signée par Christophe Darbellay (Centre/VS), chef du Département de l'économie et de la formation, est valable jusqu'au 31 janvier 2027.

«L’objectif de la régulation proactive est de minimiser efficacement les conflits dans les zones problématiques où les loups présentent, ou ont présenté, des problèmes de prédation sur des animaux de rente», affirme le Canton.

Au moins 3 loups dans la meute

Le nombre d'individus appartenant à la meute n'est pas précisé, mais l'association Mission Loup estime qu'elle compterait au moins trois canidés. Certains de ses loups auraient précédemment été «abattus par erreur» durant des phases de régulation précédentes. L'association précise encore que la majorité des attaques de la meute d'Arolla-Ferpècle, depuis 2023, ont eu lieu sur des troupeaux pas suffisamment protégés.

L'OFEV avait déjà autorisé la régulation «de base» de plusieurs autres meutes, dont celles de Nendaz-Isérables, des Toules et d’Anniviers-Réchy, ainsi que la régulation «complète» des meutes Augstbord et de Nanz.

Le communiqué rappelle que l'Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP), entrée en vigueur le 1er février 2025, est ainsi appliquée. Toutes les informations relatives à la régulation 2026-2027 sont mises à disposition sur le site du Service de la chasse, de la pêche et de la faune.