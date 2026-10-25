Dix brebis ont été tuées et une autre blessée lors d'une attaque de loup à Démoret (VD) dans la nuit de samedi à dimanche. Le garde-faune a confirmé une attaque d'adrénaline avec peu de consommation.

Une attaque de loup décime un troupeau fribourgeois à Démoret

Une attaque de loup décime un troupeau fribourgeois à Démoret

ATS Agence télégraphique suisse

Dix brebis ont été tuées lors d'une attaque de loup dans la nuit de samedi à dimanche sur la commune de Démoret, dans le district du Jura-Nord vaudois. Une onzième brebis a été blessée.

Le garde-faune ainsi que le préposé vaudois à la protection des troupeaux ont été alertés vers 8h30 dimanche matin et ont effectué le constat de prédation, a indiqué ce dernier à Keystone-ATS, confirmant une information de La Liberté et de la RTS. Il s'agit d'une attaque d'adrénaline, il n'y a pas eu beaucoup de consommation, a-t-il encore ajouté.

Le troupeau touché appartient à une exploitation fribourgeoise, dont une parcelle se trouve en terres vaudoises. Le préposé vaudois à la protection des troupeaux ne disposait pas d'informations précises sur le nombre de bêtes que comptait le troupeau, ni sur le nombre de loups impliqués dans l'attaque. Interrogé par le 19h30 de la RTS, l'éleveur touché précise que son troupeau comptait 16 brebis.

Dans la même émission, le chef de la section chasse, pêche et espèces du canton de Vaud, Frédéric Hofmann, souligne que ses services ont vu pour l'heure un seul loup visuellement. «Mais on soupçonne qu'il y en a peut-être un deuxième, voire un troisième. Il nous faut absolument ces informations et ensuite l'ADN pour pouvoir formuler une bonne décision de tir», explique-t-il.