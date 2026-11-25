La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a donné raison à Valérie Dittli. Le procès-verbal d’une audition clé, jugé irrégulier, sera retiré du dossier pénal lié à des soupçons d’abus d’autorité.

Valérie Dittli obtient une victoire dans le bras de fer judiciaire

Valérie Dittli obtient une victoire dans le bras de fer judiciaire

Léa Perrin Journaliste Blick

La conseillère d’Etat vaudoise Valérie Dittli remporte une bataille judiciaire face au procureur général Eric Kaltenrieder, rapporte «24 heures» ce mercredi 25 novembre. Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la Chambre des recours pénale (CREP) du Tribunal cantonal ordonne le retrait du dossier pénal du procès-verbal d’audition de Marinette Kellenberger, ancienne directrice de la fiscalité.

L’affaire remonte au printemps 2025. Après la publication du rapport de l'avocat et ex-conseiller d'Etat socialiste Jean Studer sur les agissements de la ministre du Département des finances, le Conseil d’Etat transmet le document au Ministère public. Le 8 avril, le procureur général ouvre une instruction contre inconnu. Valérie Dittli est soupçonnée d’avoir abusé de son autorité en demandant l’annulation de taxations de contribuables bénéficiant du bouclier fiscal.

Un droit de la défense bafoué

Entendue le 15 avril, Marinette Kellenberger ne peut alors pas être interrogée par Valérie Dittli. Cette dernière ne dispose pas encore du statut de prévenue, qu’elle n’obtiendra que le 6 octobre 2025.

Or, selon les juges cantonaux, les soupçons visant la ministre étaient suffisamment clairs dès l'ouverture de l’instruction pour lui reconnaître ce statut. La première audition de l’ancienne haute fonctionnaire a donc été menée en violation du Code de procédure pénale. Son procès-verbal sera conservé séparément, puis détruit à l'issue définitive de la procédure.

Le procureur général se justifie

Eric Kaltenrieder explique avoir voulu vérifier la solidité des soupçons dans la plus grande confidentialité, compte tenu des répercussions qu’une procédure pénale contre une conseillère d'Etat pouvait entraîner. Une justification qui n'a pas convaincu les juges, lesquels estiment qu’il aurait pu demander la levée de l'immunité de la ministre dès la dénonciation du gouvernement.

Dans une autre procédure pénale, Valérie Dittli avait en revanche échoué à faire écarter le rapport du juge Jean-François Meylan sur l’octroi de mandats en échange du retrait d’une plainte pénale. Elle reste présumée innocente.