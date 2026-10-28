Selon un sondage MIS Trend publié par «24 heures», le Conseil d’Etat vaudois est largement critiqué, surtout pour sa gestion des finances. Valérie Dittli concentre le mécontentement, tandis que Nuria Gorrite reste la mieux notée.

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Le Conseil d’Etat vaudois ne convainc plus. Selon un sondage réalisé par MIS Trend auprès d’un millier de personnes et publié par «24 heures», le gouvernement essuie une vague de critiques, qui touche aussi bien ses membres que sa gestion du canton.

Valérie Dittli, qui a fondé le Mouvement libéral après sa démission du Centre, concentre le mécontentement. Pas moins de 45% des sondés se disent «pas du tout satisfaits» de son action depuis le début de la législature. La ministre, écartée des Finances en mars 2025 après une crise interne, apparaît particulièrement désavouée.

Nuria Gorrite favorite

La présidente du gouvernement, Christelle Luisier, n’est pas épargnée: 43% des personnes interrogées jugent négativement son bilan, contre 34% d’avis favorables. A l’inverse, Nuria Gorrite tire son épingle du jeu. La socialiste, qui ne briguera pas de nouveau mandat en 2027, est la seule à recueillir plus de 50% d’opinions positives.

Mais c’est surtout la gestion des finances publiques qui exaspère. Deux tiers des sondés (67%) estiment que le gouvernement a mal géré l’argent du canton, dont 30% «pas du tout» correctement.

Sur les neuf domaines évalués, huit recueillent davantage de critiques que de témoignages de satisfaction. Seule la prise en compte des besoins des entreprises échappe à cette tendance, avec 39% d’avis favorables. Et le mécontentement dépasse les clivages politiques: même les électeurs de droite ne se montrent guère plus indulgents envers ce gouvernement à majorité bourgeoise.