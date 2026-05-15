Un membre de la famille agressée au couteau mardi soir à Faoug (VD) est décédé de ses blessures, annonce la police cantonale vaudoise. Le suspect, un Français de 25 ans souffrant de troubles psychologiques, a été arrêté à Genève mercredi.

L'un des membres de la famille agressée mardi est décédé

L'un des membres de la famille agressée mardi est décédé

L'un des trois membres de la famille agressée à l'arme blanche le mardi 12 mai aux alentours de 22h55 par un jeune ressortissant français à Faoug (VD) est décédé, annonce la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Pour rappel, un homme de 25 ans s'était rendu chez ses parents et les avait agressés à l'arme blanche. Les trois membres de sa famille ont été hospitalisés et l'un d'entre eux a succombé à ses blessures ce vendredi 15 mai. «Les deux autres victimes sont toujours hospitalisées et leur vie n’est pas en danger», précisent les forces de l'ordre.

L'auteur présumé souffrirait de troubles psychologiques. Après l'agression, il a ensuite tenté de dérober le véhicule d’un voisin, qui l'a mis en fuite. Un important dispositif policier a été mis en place et le jeune homme a finalement pu être appréhendé mercredi dernier à Genève par la police des transports et la gendarmerie genevoise. Il a été signalé par une citoyenne suite à la publication d'un avis de recherche.

Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances du drame, sous la conduite du Ministère public d’arrondissement du Nord vaudois.



