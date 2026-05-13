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Chasse à l'homme en Suisse romande
Un jeune homme blesse grièvement des membres de sa famille

Un homme de 25 ans a poignardé trois membres de sa famille mardi soir à Faoug (VD), avant de fuir. Repéré par une citoyenne, il a été interpellé mercredi matin à Genève par la police.
Publié: 19:00 heures
L'homme a été interpellé mercredi matin à Genève.
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ATS Agence télégraphique suisse

Un jeune homme s’est rendu mardi soir chez ses parents à Faoug (VD), où il a blessé plusieurs membres de sa famille à l’arme blanche. Trois victimes, dont deux grièvement blessées, ont été hospitalisées. L’auteur présumé a pris la fuite après avoir tenté de voler la voiture d’un voisin. La police vaudoise a été alertée de l'agression aux alentours de 22h55, a-t-elle communiqué mercredi. 

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’individu aurait blessé trois membres de sa famille dont deux grièvement. Les victimes ont rapidement été prises en charge par les secours avant d’être transportées à l’hôpital.

Interpellé mercredi matin à Genève

L’auteur présumé a tenté de dérober le véhicule d’un voisin qui l’a mis en fuite. Rapidement, un important dispositif policier a été mis en place afin d’interpeller le suspect. Celui-ci a pu être appréhendé mercredi au matin à Genève par la police des transports et la gendarmerie genevoise. Il avait été signalé par une citoyenne à la suite de la publication d’un avis de recherche.

L’auteur présumé est un ressortissant français âgé de 25 ans. Il souffrirait de troubles psychologiques.

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Une enquête est en cours, notamment afin de déterminer les causes et circonstances de cette agression. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la Police de sûreté vaudoise sous la conduite du Ministère public d’arrondissement du Nord vaudois. La police cantonale fribourgeoise a fourni un appui dans les opérations de recherche.

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