Léo MichoudJournaliste Blick
«Activement recherché» par la police vaudoise, ce jeune homme de 25 ans a finalement été interpellé ce mercredi matin. Soupçonné «d’avoir commis une agression intrafamiliale dans la nuit du 12 au 13 mai dans le Nord vaudois», il a fait l’objet d’un avis de recherche dans la matinée.
La raison? Il a d’abord été décrit comme «instable psychologiquement» et pouvant «se montrer dangereux pour lui-même et pour autrui». Après d’intenses recherches, c’est la police des transports et la gendarmerie genevoise qui ont pu l’interpeller.
«Il avait été signalé par une citoyenne à la suite de l’avis de recherche», communique la police vaudoise. La police demande désormais de ne plus partager les photos diffusées dans son avis de recherche.
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