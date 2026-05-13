Le jeune homme de 25 ans, potentiellement dangereux, n'est plus «activement recherché» par les forces de l'ordre. La police vaudoise indique que le témoignage d'une citoyenne a permis de l'interpeller.

Léo Michoud Journaliste Blick

«Activement recherché» par la police vaudoise, ce jeune homme de 25 ans a finalement été interpellé ce mercredi matin. Soupçonné «d’avoir commis une agression intrafamiliale dans la nuit du 12 au 13 mai dans le Nord vaudois», il a fait l’objet d’un avis de recherche dans la matinée.

La raison? Il a d’abord été décrit comme «instable psychologiquement» et pouvant «se montrer dangereux pour lui-même et pour autrui». Après d’intenses recherches, c’est la police des transports et la gendarmerie genevoise qui ont pu l’interpeller.

«Il avait été signalé par une citoyenne à la suite de l’avis de recherche», communique la police vaudoise. La police demande désormais de ne plus partager les photos diffusées dans son avis de recherche.