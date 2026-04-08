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Tout pour rentrer en boîte de nuit
Dix jeunes vaudois coincés dans un trafic de faux papiers d'identité

Dix mineurs vaudois ont été arrêtés pour avoir commandé de fausses pièces d’identité afin d’entrer en boîte de nuit. Les dix jeunes ont été condamnés par le Tribunal des mineurs, selon la police cantonale vaudoise.
Publié: il y a 45 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
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La gendarmerie de Vevey a arrêté dix jeunes impliqués dans un trafic de faux papiers d'identité. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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Luisa GambaroJournaliste

Cette énième astuce pour rentrer en boîte de nuit risque de vous envoyer derrière les barreaux. La gendarmerie de Vevey a coincé dix mineurs pour trafic de fausses pièces d'identité, annonce la police cantonale vaudoise ce mercredi 8 avril. 

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Les dix jeunes Vaudois avaient commandé neuf fausses cartes d'identité ainsi qu'un faux permis de conduire pour pouvoir entrer en boîte de nuit. Ils avaient passé commande auprès d'un contact basé au Royaume-Uni, via un groupe WhatsApp. L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a intercepté le colis en mai 2025 à Zurich. L'enquête a été confiée à la police cantonale vaudoise, sous la conduite du Tribunal des mineurs et la police scientifique a permis de confirmer ces contrefaçons.

Une fois identifiés, les jeunes ont reconnu leur erreur et «déclaré ne pas avoir pleinement mesuré la gravité de leurs actes», explique la police vaudoise, ajoutant que les jeunes ont été condamnés par le Tribunal des mineurs. Alors si vous voyez passer ce type d'offres sur les réseaux sociaux, soyez vigilants: commettre une infraction pénale pour rentrer en boîte de nuit, ça n'en vaut pas le coup.

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