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Guy Parmelin fait visiter ses terres au président polonais
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Parade et toast:Guy Parmelin fait visiter ses terres au président polonais

Balade en terres vaudoises
Parmelin promène le président polonais dans son beau pays

Le président polonais Karol Nawrocki a visité jeudi les terres de Guy Parmelin. Au programme: l'EPFL, le musée Paderewski à Morges et une croisière sur le Léman, témoignant des liens forts entre Berne et Varsovie.
Publié: 15:26 heures
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Dernière mise à jour: 15:31 heures
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Les deux hommes d'Etat ont pris la CGN.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président polonais Karol Nawrocki a poursuivi jeudi sa visite d'Etat en Suisse. Après Berne la veille, il s'est rendu sur les terres vaudoises de Guy Parmelin avec un passage à l'EPFL, la visite du musée Paderewski à Morges et une croisière sur le Léman.

Les deux présidents se sont d'abord rendus sur le campus de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Reçus par la présidente de la haute école, Anna Fontcuberta i Morral, ils ont notamment visité un atelier de prototypage destiné aux étudiants.

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La délégation helvético-polonaise a ensuite pris la route pour le château de Morges, où se trouve le musée dédié à Ignace Paderewski (1860-1941). Le célèbre pianiste, compositeur, philanthrope et homme d'Etat polonais a séjourné plus de la moitié de son existence sur les bords du Léman.

Finir dans le vignoble

La visite présidentielle s'est poursuivie à la mi-journée sur le lac, pour une croisière à bord du «Savoie», l'un des bateaux à vapeur Belle Epoque de la CGN. Les deux présidents, accompagnés de leurs épouses, devaient conclure leur après-midi par la visite d'un vignoble.

Karol Nawrocki est arrivé mercredi en Suisse pour une visite de deux jours. Tant lui que Guy Parmelin avaient évoqué, devant la presse, les bonnes relations entre leurs deux pays.

Leurs discussions ont notamment porté sur les relations économiques entre Berne et Varsovie, la Pologne étant le principal partenaire commercial de la Suisse en Europe centrale. En 2025, le volume des échanges commerciaux a atteint près de 6,5 milliards de francs.

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