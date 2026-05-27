Au programme de ce mercredi 27 mai: un vol frappe la caisse de prêts sur gages, 5000 livres détruits à Blatten, Skyguide étudie une éventuelle fusion, Albert Rösti épinglé par un audit et, enfin, la visite du président polonais.

Plus de 600'000 francs d'objets volés à la caisse de prêts sur gages de Genève

Plus de 600'000 francs d'objets volés à la caisse de prêts sur gages de Genève

Prenez garde, amis lecteurs: la journée s'annonce particulièrement étouffante avec des températures pouvant aller jusqu'à 33° en plaine. En parallèle de cette canicule, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a sélectionné ce condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 27 mai. C'est parti!

1 Plus de 600'000 francs volés à Genève

La Caisse publique de prêts sur gages de Genève traverse une nouvelle zone de turbulences, comme le révèle la RTS. Déjà fragilisée par un rapport critique de la Cour des comptes et par le départ de ses deux dirigeantes, l'institution est désormais touchée par un vol d’objets de valeur. Survenu à la mi-avril, le cambriolage aurait entraîné la disparition d'au moins une douzaine de biens déposés par des clients, pour un montant estimé à plus de 600'000 francs. Les clients concernés n'auraient pas encore été avertis. Le Département cantonal des finances confirme le dépôt d’une plainte et l'ouverture d'une enquête pénale. Les circonstances restent floues, l'enquête étant en cours. Plusieurs sources évoquent toutefois l'implication possible d'un employé, tandis que l'inventaire des objets manquants se poursuit et pourrait révéler un nombre plus élevé de disparitions.

2 Un philosophe réclame réparation après l'avalanche de Blatten

Le philosophe et théologien Jean-Marc Tétaz, qui a perdu sa bibliothèque de 5000 ouvrages lorsque l'avalanche de glace, de boue et d'éboulis a enseveli 90% du village de Blatten (VS), il y a presque une année, réclame réparation au canton du Valais, rapporte mercredi «Le Temps». Estimant que les autorités ont maintenu la population dans l'ignorance malgré des risques connus, il réclame le solde de ce que son assurance RC n'a pas pris en charge, notamment ses livres, ses manuscrits, ses notes de travail ainsi que le manque à gagner pour des projets éditoriaux qui ne pourront être achevés. Le dommage s'élève à 211'900 francs, selon la requête de conciliation rédigée par cinq avocats et déposée auprès du juge de commune de Sion.

3 Skyguide envisage de regrouper ses centres de contrôle

Le contrôleur aérien suisse Skyguide envisage de regrouper ses sites de Dübendorf (ZH) et de Genève, relate mercredi la «Neue Zürcher Zeitung». Interrogé par le journal, un porte-parole de Skyguide indique que l'entreprise examine toutes les options pour l'avenir des deux sites dans le cadre de la révision stratégique en cours. Regrouper les sites est l'une des mesures d'économie les plus efficaces, car un seul site suffit pour assurer la surveillance du trafic aérien en Suisse, explique dans la NZZ Regula Dettling-Ott, experte en droit aérien. Des modèles avec un centre commun de contrôle aérien dans la région de Bâle entre la Suisse, l'Allemagne et la France ont déjà été discutés par le passé.

4 Un rapport critique la stratégie de communication du DETEC

Une expertise externe révèle un important potentiel d'économies dans le domaine des relations publiques du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) dirigé par conseiller fédéral UDC Albert Rösti, affirme mercredi Blick. L'étude réalisée par le cabinet de conseil Res Publica pointe la multiplicité des services de communication, des sites en ligne et des canaux, ainsi que l'absence de pilotage stratégique et les doublons. Les compétences et la motivation de certains collaborateurs sont en outre «en partie insuffisantes», relève encore le document. La Chancellerie fédérale doit présenter d'ici à la fin mai 2026 un plan de mise en œuvre des mesures d'économie.

5 La Suisse accueille le président polonais pour deux jours

Le président de la Pologne Karol Nawrocki entame mercredi à Berne une visite d'Etat de deux jours. Le Conseil fédéral, sous la direction du président de la Confédération Guy Parmelin, dit souligner par cette invitation l’importance des relations bilatérales entre la Suisse et la Pologne. Depuis le tournant historique de 1989, il ne s'est pas écoulé une décennie sans qu'un chef d’Etat polonais ne soit invité par la Suisse.