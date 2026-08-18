Fini les rentes à vie pour les conseillers d'Etat dans le canton de Vaud. Les députés ont accepté de supprimer ce système mardi, octroyant en échange une hausse salariale et une affiliation au régime LPP.

Les conseillers d'Etat vaudois ne percevront plus de rente à vie

Les conseillers d'Etat vaudois ne percevront plus de rente à vie

Mais les salaires augmentent

ATS Agence télégraphique suisse

Roger Nordmann devrait être le dernier conseiller d'Etat vaudois à toucher une rente à vie au terme de son mandat. Les députés ont largement accepté, mardi en 1er débat, d'abolir ce système déjà supprimé dans les autres cantons romands. Un 2e débat sera nécessaire.

En contrepartie, les ministres verront leur salaire annuel augmenter de 260'000 à 280'000 francs par an et seront désormais affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Ils seront donc soumis au même régime LPP que les collaborateurs de l'Etat.

Deux mesures mises en place

Les membres de l'actuel gouvernement échappent toutefois à cette mesure. Celle-ci concernera uniquement celles et ceux élus après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Deux mesures d'accompagnement font aussi leur apparition. L'une prévoit une indemnité destinée à assurer la transition financière le temps d'une reconversion professionnelle, l'autre vise à assurer la transition vers la retraite des ministres quittant leur fonction après 60 ans, un âge après lequel il est difficile de retrouver du travail.