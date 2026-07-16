DE
FR

Un an de salaire.... bloqué
L'étonnante indemnité de départ de l'ex-ministre vaudoise Rebecca Ruiz

Rebecca Ruiz a reçu l'équivalant d'un an de salaire en guise d'indemnité de départ. Une somme qu'elle n'a toutefois pas perçu directement.
Publié: il y a 54 minutes
1/2
Rebecca Ruiz a reçu l'équivalent d'un an de salaire en guise d'indemnité de départ.
Photo: keystone-sda.ch
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

A défaut de percevoir une rente à vie, l'ex-conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz s'est vu verser une indemnité de départ... sans toutefois la percevoir directement, rapporte jeudi 16 juillet le quotidien «24 heures». Ce montant, correspondant à une année de son dernier salaire, a été transféré directement sur un compte de libre passage du deuxième pilier, conformément aux dispositions prévues par la loi.

Après avoir quitté le Conseil d'Etat en mai 2026, la socialiste n'a pas pu bénéficier d'une rente à vie. Celle-ci est en effet réservée aux ministres ayant effectué au moins dix ans de mandat, contraints de quitter leurs fonctions pour des raisons de santé ou battus après cinq années au gouvernement. Autant de conditions que Rebecca Ruiz ne remplit pas.

Vers la suppression de la rente à vie?

La loi prévoit toutefois qu'un conseiller d'Etat sans droit à une rente à vie perçoive une indemnité équivalant à son dernier traitement annuel, pour autant qu'il ait exercé durant deux années civiles complètes. Entrée à l'exécutif vaudois en 2019, Rebecca Ruiz s'incrit dans ce cas de figure. Elle précise cependant n'avoir reçu aucun versement en espèces, l'intégralité de la somme devant être obligatoirement alouée à la prévoyance professionnelle.

A lire aussi
Valérie Dittli promet de refuser «de toute façon» la rente à vie
Elle ne démissionnera pas
Valérie Dittli promet de refuser «de toute façon» la rente à vie
Vaud veut supprimer la rente à vie des conseillers d’Etat condamnés
Affaire Valérie Dittli
Vaud veut supprimer la rente à vie des conseillers d’Etat condamnés

Le dispositif pourrait toutefois bientôt évoluer: le Conseil d'Etat a proposé de supprimer les rentes à vie pour les futurs membres du gouvernement et de les affilier à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV). Le Grand Conseil doit encore se prononcer sur cette réforme.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Présenté par
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Humour, bien-être et belles vues
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus