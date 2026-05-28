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Opération de police ce weekend
Lausanne ouvre la chasse au parking sauvage au bord du lac

La Ville de Lausanne lance une vaste opération contre le stationnement sauvage à Vidy–Coubertin ce week-end. En cause: des véhicules mal garés qui perturbent régulièrement la circulation du bus 24 des TL le long des rives du Léman.
Publié: 15:38 heures
Photo: KEYSTONE
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Luisa GambaroJournaliste

La guerre est déclarée. La Ville de Lausanne ouvre la chasse aux parking sauvage dans le secteur de Vidy–Coubertin ce weekend, annoncent les autorités dans un communiqué ce jeudi 28 mai. La Ville explique que la ligne de bus 24 des Transports Lausannois (TL) a déjà dû être déviée 14 fois à cause de véhicules stationnés illégalement et qui bloquaient le passage. 

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L'itinéraire du bus longe les rives très fréquentées du Léman et cette situation semble être devenue ingérable pour les Lausannois. Les tentatives de sensibilisation et de communication des autorités à ce sujet sont restées inefficaces, et les interdictions de stationnement n'impressionnent plus personne. 

Alors la Ville de Lausanne passe à la vitesse supérieure. Les agents de police mèneront une importante opération de répression ce weekend du 30 au 31 mai contre le stationnement sauvage. Au menu pour les fraudeurs: des amendes, l'enlèvement de leur véhicule par la fourrière ainsi que des frais de remorquage et de garde à payer de leur poche. 

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