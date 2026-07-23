L'équipe du zoo vaudois vient d'annoncer la mort de Tinka, une tigresse de Sibérie arrivée à Servion lorsqu'elle n'avait qu'un an et demi. Très attristées, les équipes évoquent «une tigresse exceptionnelle» ayant marqué «des générations de visiteurs».

Le zoo de Servion pleure le décès de Tinka, tigresse de Sibérie âgée de 23 ans

Le zoo de Servion pleure le décès de Tinka, tigresse de Sibérie âgée de 23 ans

«Elle a marqué des générations de visiteurs»

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le zoo de Servion a annoncé le décès de Tinka, sa tigresse de Sibérie âgée de 23 ans, le 22 juillet. Elle était connue comme une mascotte emblématique et a marqué des générations de visiteurs

Affaiblie par la canicule et son âge avancé, son état de santé s'est dégradé, menant à une décision d'euthanasie pour éviter des souffrances inutiles et préserver sa dignité, selon le zoo

Née en 2003 en Norvège, Tinka a vécu presque toute sa vie à Servion. Elle y est arrivée à un an et demi et a atteint un âge exceptionnel pour son espèce, aux côtés d'Oural, son compagnon décédé en 2001.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le zoo de Servion a perdu sa reine, le 22 juillet. Dans un communiqué, l'établissement vaudois annonce tristement le décès de Tinka, la tigresse de Sibérie de 23 ans, «un âge tout à fait exceptionnel» pour cette espèce.

Affaiblie par la canicule, Tinka avait malheureusement vu son état de santé se dégrader fortement, au cours des dernières semaines. «Après de longues discussions réunissant la Direction du Zoo et la vétérinaire, tout en tenant compte des observations des soigneurs, la lourde décision de l’endormir a été prise afin de lui éviter des souffrances inutiles et de préserver sa dignité», peut-on lire.

Le zoo pleure donc une «tigresse exceptionnelle», une «mascotte» et un emblème ayant marqué «des générations de visiteurs, ainsi que toutes les équipes qui ont eu la chance de prendre soin d'elle».

Arrivée à un an et demi

Tinka a effectivement passé la grande majorité de son existence à Servion, où elle régnait paisiblement. Née en 2003 au parc zoologique de Kristiansland Dyrepark, en Norvège, elle est arrivée à Servion en novembre 2003, à l'âge d'un an et demi. Elle est restée profondément liée à un autre tigre prénommé Oural, avec lequel elle a partagé «de nombreuses années de complicité et de tendresse», jusqu'au décès de son compagnon, en 2001.

Loin de se laisser abattre, la tigresse était une senior élégante et fière: «Malgré son grand âge, Tinka continuait à prendre soin d’elle, à s’alimenter avec appétit et à profiter paisiblement de ses journées, notamment des rayons du soleil qu’elle affectionnait tant», raconte encore le communiqué.

Le zoo prévoit d'accueillir, à l'avenir, de nouveaux tigres de Sibérie, dans le cadre du Programme européen pour les espèces menacées (EEP). Des travaux d'agrandissement et d'amélioration des enclos intérieurs et extérieurs sont toutefois prévus, avant leur arrivée. Mais ces projets sont loin d'effacer, ni même de dissiper le manque de l'inoubliable Tinka: «Son souvenir restera à jamais gravé dans les cœurs et dans l’histoire du Zoo de Servion», conclut le communiqué.