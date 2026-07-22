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Sanctions plus sévères!
Une pétition pour mieux protéger les animaux déposée à Berne

Une pétition signée par 17'000 personnes a été déposée mercredi au Parlement à Berne. Elle exige une révision de la loi sur la protection des animaux et la fin de l'élevage intensif.
Publié: 12:32 heures
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Dernière mise à jour: 12:36 heures
Une pétition munie de 17'000 signatures a été remise mercredi au Parlement fédéral à Berne.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Mercredi, une pétition demandant une révision de la loi sur la protection des animaux a été remise sur la terrasse du Parlement fédéral. Lancée par une citoyenne Appenzelloise, elle a déjà récolé environ 17'000 signatures.

La pétition réclame «une protection efficace de tous les animaux», ainsi qu'une révision en profondeur de la loi sur la protection des animaux. Elle demande en outre la mise en place d'une stratégie politique visant à faire disparaître l'élevage industriel intensif.

Par ailleurs, la pétition réclame une sanction plus sévère, visant à soustraire les animaux au statut juridique de «chose». Certes, le Code civil stipule déjà que les animaux «ne sont pas des choses», cependant, cet article précise que» les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux». Les pétitionnaires souhaitent supprimer cette formulation.

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