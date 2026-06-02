Un agriculteur vaudois a été condamné après avoir menacé deux inspecteurs cantonaux et recouvert leur voiture de fumier, rapporte «La Côte». Les fonctionnaires venaient contrôler son domaine après une interdiction de vendre son lait.

Furieux, un Vaudois ravage la voiture d'un inspecteur avec du fumier

Furieux, un Vaudois ravage la voiture d'un inspecteur avec du fumier

Luisa Gambaro Journaliste

Un agriculteur vaudois défraye la chronique. Lors d'un contrôle, il a menacé deux inspecteurs cantonaux et détruit leur voiture en la recouvrant de fumier, rapporte «La Côte» ce lundi 1er juin. Il vient d'être condamné à une peine de prison de 160 jours avec sursis pendant cinq ans et doit payer une amende de 600 francs.

Cet incident remonte à l'été passé. Les deux fonctionnaires de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires devaient inspecter ce domaine le lundi 3 juillet 2025. En cause: l'agriculteur vaudois aurait continué à vendre et livrer son lait, malgré l'interdiction d'un vétérinaire cantonal, prononcée le 30 avril 2025.

Alertés, les deux inspecteurs venaient donc vérifier les conditions d'hygiène et de gestion du bétail dans l'exploitation. Mais les deux hommes ont été mal reçus. A leur arrivée, l'agriculteur s'est mis à les menacer et, à l'aide d'un container, a recouvert de fumier et de paille souillée le véhicule de l'un des inspecteurs, à deux reprises.

Un air de déjà-vu

Près d'un an après l'incident, il a reconnu les faits et a été reconnu coupable de dommages à la propriété, de menaces contre les autorités, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité. Il avait déjà été condamné pour mauvais traitement et négligence sur des animaux.

La semaine dernière, le coup de sang similaire d'un agriculteur britannique a surpris des passants. Exaspéré par le stationnement sauvage sur ses terres lors d'un jour férié, cet éleveur du nord de l'Angleterre a aspergé de lisier des dizaines de voitures garées illégalement dans son champ.