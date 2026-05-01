L'accord commercial UE-Mercosur est entré en vigueur vendredi, créant une immense zone de libre-échange pour 700 millions de consommateurs. Mais il suscite une vive opposition, notamment en France et chez les agriculteurs européens.

AFP Agence France-Presse

L'accord commercial entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur est entré en vigueur vendredi, de façon provisoire. Ce texte est vivement dénoncé par la France et le monde agricole mais plébiscité par Bruxelles, l'Espagne et l'Allemagne. Ce traité, fruit de plus de 25 ans de tractations ardues, va créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, avec plus de 700 millions de consommateurs.

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Les premières conséquences de son application sont immédiates, d'après Bruxelles. «Les avantages sont réels et déjà perceptibles. Les droits de douane commencent à baisser. Les entreprises accèdent à de nouveaux marchés. Les investisseurs bénéficient de la prévisibilité dont ils ont besoin», a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur son compte X.

Baisse des droits de douane

Dès vendredi, les droits de douane sur les voitures, produits pharmaceutiques ou le vin, que l'UE exporte vers l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay seront «supprimés ou considérablement réduits». «C'est une grande journée», a salué le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, qualifiant cet accord d'«historique». «C'est en réalité une journée bien sombre», rétorque l'eurodéputée française Manon Aubry à l'AFP.

Les agriculteurs européens «vont se confronter à une concurrence déloyale de centaines de milliers de tonnes de denrées agricoles qui vont inonder le marché européen, avec des normes sanitaires et environnementales au rabais», alerte l'élue de gauche radicale, très investie sur ce dossier.

Long feuilleton

Cet accord commercial a fait l'objet d'innombrables rebondissements depuis les premières négociations, lancées à la fin des années 1990. Et pour cause: les deux camps sont fondamentalement divisés quant à ses effets. Pour ses partisans, Berlin et Madrid en tête, ce texte va permettre de relancer l'économie européenne, en souffrance face à la concurrence de la Chine et aux droits de douane des Etats-Unis.

Pour ses détracteurs, le risque est au contraire de bousculer l'agriculture européenne avec des produits importés moins chers et pas forcément respectueux des normes de l'UE, faute de contrôles suffisants. On retrouve ici la France, la Pologne et de nombreux agriculteurs.

Les tracteurs à Bruxelles

Dans l'espoir d'amadouer ce camp-ci, Bruxelles a enchaîné les concessions ces derniers mois, dont des garanties renforcées pour les produits les plus sensibles. Mais rien n'y a fait. Equipés de tracteurs, fumigènes et drapeaux, les agriculteurs sont venus crier leur colère jusque dans les rues de Bruxelles et de Strasbourg, devant le Parlement européen.

Et le traité de libre-échange, qui facilite l'entrée en Europe de boeuf, sucre, riz, miel et soja sud-américains, avec des quotas de produits détaxés qui inquiètent les filières concernées, a finalement été signé mi-janvier.

Diversifier les partenariats

Le Parlement européen a dans la foulée saisi la justice pour vérifier la légalité de l'accord. En attendant cette décision de la Cour de justice de l'UE, d'ici peut-être plus d'un an, la Commission a décidé d'appliquer cet accord de façon provisoire, ce qu'elle est en droit de faire. Une décision là encore critiquée par la France – son président Emmanuel Macron a parlé d'une «mauvaise surprise» – et les agriculteurs.

Au sein des cortèges du monde agricole, Mme von der Leyen a souvent cristallisé les critiques, se faisant vilipender nommément. Celle-ci rétorque que l'UE n'a d'autre choix que de diversifier ses partenariats commerciaux face au retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Elle a donc aussi scellé un accord commercial avec l'Inde fin janvier et avec l'Australie en mars.