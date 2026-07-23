L'Etat du Valais a annoncé qu'il réaliserait un «traitement spécifique local» dans un quartier de Fully, après l'identification d'un cas de dengue. Un habitant aurait contracté ce virus lors d'un voyage à l'étranger, après une piqûre de moustique tigre.

Un cas de dengue a été détecté à Fully, en Valais, à cause d'un moustique tigre

Un cas de dengue a été détecté à Fully, en Valais, à cause d'un moustique tigre

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Une personne résidant à Fully, en Valais, a contracté la dengue après une piqûre à l'étranger. Un traitement préventif contre les moustiques tigres sera effectué dans son quartier pour limiter les risques de transmission. En effet, si un autre moustique tigre de la région devait piquer la personne malade, il risquerait de contracter é sont our le virus et de le propager.

Le traitement, réalisé uniquement en soirée pour une efficacité maximale, implique un insecticide et un larvicide. Les propriétaires et locataires doivent toutefois accepter son application sur leur terrain.

Depuis 2019, le moustique tigre est présent dans plusieurs zones du Valais. Il est limité à des déplacements d'environ 100 mètres et favorisé par le réchauffement climatique.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Une personne résidant dans la commune de Fully, dans le canton du Valais, a malheureusement contracté le virus de la dengue (ou «grippe tropicale»), typiquement transmise par le moustique tigre. Bien que la piqûre soit survenue durant un voyage à l'étranger, l'Etat du Valais a annoncé qu'un «traitement spécifique de prévention» doit être réalisé dans le quartier de résidence de la personne concernée, afin de réduire au maximum la population de moustiques et de minimiser le risque de transmission de la maladie.

«En effet, il existe une possibilité, très rare, qu'un moustique piquant la personne malade puisse attraper le virus, devenir infectieux à son tour et potentiellement transmettre la maladie à d'autres personnes», précise un communiqué. Le moustique tigre étant présent dans plusieurs zones du Valais depuis 2019, dont la commune de Fully, ce risque est effectivement plausible.

Le traitement doit se faire en soirée uniquement

Comme l'insecticide et le larvicide utilisés se décomposent lorsqu'ils sont exposés au soleil, l'opération doit impérativement être menée durant la soirée, et implique du «personnel spécialisé mandaté par le canton». A noter que le traitement se fait sur une base volontaire, et que le locataire ou le propriétaire peut refuser que l'extérieur de sa propriété soit traitée.

«Le périmètre à traiter tient compte de la capacité de déplacement du moustique tigre qui n’est pas capable de voler sur plus d’une centaine de mètres, précise encore le communiqué. Le traitement préventif vient compléter les autres mesures habituelles de surveillance (dispositifs de piégeage, sensibilisation de la population, etc.) qui continuent d’être menées par les autorités.»

Ce processus s'appuie sur l'exemple du Tessin ou de la France, où de tels traitements préventifs ont déjà été réalisés par le passé. «La propagation de ce moustique exotique, exclusivement urbain (en-dessous de 800 mètres d’altitude) sous nos latitudes, est favorisée par le réchauffement climatique», conclut l'Etat du Valais.