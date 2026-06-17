Le moustique tigre, une menace grandissante en Suisse, se distingue par sa petite taille, ses pattes rayées et une ligne blanche sur son dos. Voici comment l'identifier en un coup d'œil.

Comment savoir si vous avez affaire à un moustique tigre?

Comment savoir si vous avez affaire à un moustique tigre?

ATS Agence télégraphique suisse

Est-ce un moustique commun ou a-t-on face à nous un moustique tigre? On peut reconnaître ce dernier à certains indices visibles au premier coup d'oeil.

Premier indice: Faire attention à la taille du moustique. Le moustique tigre est très petit, bien plus petit qu'une pièce de 5 centimes et son allure apparaît plus fragile.

Deuxième indice: Observer les pattes de l'animal. Les pattes postérieures du moustique tigre ont cinq anneaux blancs. Ce motif noir et blanc rappelle le pelage du tigre et donne son nom à l'insecte. Ce marquage ne suffit toutefois pas à identifier le moustique tigre. D'autres moustiques possèdent aussi des dessins similaires sur leurs pattes arrière.

Faites attention à sa trompe

Troisième indice: Reconnaître la ligne blanche sur le dos de l'animal. Cette ligne blanche qui court le long du dos est la principale caractéristique qui distingue le moustique tigre asiatique des autres moustiques.

Quatrième indice: Faire attention à la trompe de l'animal. Deux palpes labiaux se trouvent à la racine de la trompe. Ils ont la caractéristique d'avoir une pointe blanche.