Alphabet veut relâcher 32 millions de moustiques stériles en Californie et en Floride pour lutter contre des espèces porteuses de virus. Un projet scientifique surprenant, qui suscite déjà des questions.

Google veut relâcher des millions de moustiques sur les Etats-Unis

Google veut relâcher des millions de moustiques sur les Etats-Unis

Léa Perrin Journaliste Blick

Alphabet, la société mère de Google, mijote un projet des plus inattendus. Digne d'un film catastrophe, le géant de la tech prévoit de relâcher 32 millions de moustiques en Californie et en Floride, selon des informations de «The Independent». Le but de cette opération? En éliminer le plus possible.

En lâchant des cargaisons de moustiques stériles sur ces deux Etats, le projet «Debug» de la filiale Verily espère contribuer à réduire la population de moustiques propagateurs de virus mortels. Cette technique qui consiste à combattre le mal par le mal a déjà été utilisée, notamment à Hawaï et aux Etats-Unis. Pour mener ce projet à bien, Google doit désormais obtenir une approbation fédérale.

Limiter les éclosions

Ce projet vise les femelles Aedes aegypti, aussi appelées moustiques de la fièvre jaune. Particulièrement agressives, ce sont elles qui piquent les humains et peuvent transmettre le Zika, la dengue, la fièvre jaune ou encore le chikungunya. Le but n’est pas d’éliminer directement ces moustiques. Des mâles (qui ne piquent pas) infectés par la bactérie Wolbachia sont relâchés pour s’accoupler avec des femelles sauvages. Résultat: les œufs issus de ces accouplements n’éclosent pas.

Ces tests soulèvent néanmoins des questions éthiques quant aux limites de la lutte contre la prolifération de ces insectes. Les moustiques font partie de la chaîne alimentaire et peuvent servir de nourriture à certaines espèces. Certains s’interrogent donc sur les conséquences d’une réduction massive de leur population.

Selon Verily, les scientifiques estiment que l’impact écologique serait limité. En milieu urbain, les moustiques ciblés joueraient un rôle mineur dans l’écosystème et ne seraient pas une source de nourriture essentielle pour les autres animaux.

Pourquoi Google?

L'implication de Google dans ce programme scientifique soulève également quelques interrogations. Malgré un succès du projet en Amérique, en Australie et à Singapour, de nombreux utilisateurs ont partagé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux, remettant notamment en question les liens du géant technologique avec ce projet. Une question revient souvent: «Pourquoi Google possède-t-il 32 millions de moustiques?»

Les moustiques tuent plus de personnes dans le monde chaque année que toute autre espèce. A l'échelle mondiale, plus de 700'000 personnes décèdent à la suite d'une transmission vectorielle, selon les chiffres de l'OMS.