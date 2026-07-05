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Pompiers mobilisés
Un incendie provoque un fort dégagement de fumée à Monthey

Un incendie s'est déclaré ce matin dans une entreprise à Monthey (VS), provoquant un important dégagement de fumée. Les autorités demandent aux habitants de rester à l'intérieur et de fermer portes et fenêtres.
Publié: il y a 29 minutes
La population est appelée à fermer ses portes et ses fenêtres, ainsi qu'à arrêter la ventilation.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie dans une entreprise à Monthey (VS) provoque un fort dégagement de fumée. Les pompiers sont actuellement à pied d'œuvre pour éteindre le feu.

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Le site Alertswiss recommande à la population de fermer portes et fenêtres et d'arrêter ventilation et climatisation. Il est en outre demandé à la population de ne pas se rendre sur place.

Jeudi soir, plus haut dans la vallée du Rhône, c'est une menuiserie avait été la proie des flammes à Chalais (VS).

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