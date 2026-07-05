ATS Agence télégraphique suisse
Un incendie dans une entreprise à Monthey (VS) provoque un fort dégagement de fumée. Les pompiers sont actuellement à pied d'œuvre pour éteindre le feu.
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Le site Alertswiss recommande à la population de fermer portes et fenêtres et d'arrêter ventilation et climatisation. Il est en outre demandé à la population de ne pas se rendre sur place.
Jeudi soir, plus haut dans la vallée du Rhône, c'est une menuiserie avait été la proie des flammes à Chalais (VS).
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