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Coupure de courant
Une forte explosion a secoué la ville de Monthey (VS)

Une explosion a secoué Monthey (VS) samedi à 10h05, causant une coupure de courant dans plusieurs rues. Aucun blessé n'est à déplorer, assure la police, et les réparations sont en cours.
Publié: il y a 16 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
Une forte explosion a secoué la commune de Monthey ce samedi matin en Valais.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Une explosion a secoué Monthey (VS) samedi. Personne n'a été blessé, mais une coupure de courant s'est produite, a indiqué la police valaisanne sur le réseau X. Il n'y a aucun danger pour la population.

La détonation s'est produite vers 10h05 pour une cause encore inconnue. La ligne téléphonique de la commune a été temporairement saturée.

La coupure de courant a touché les habitants de la rue des Saphirs, de la rue de la Venise et de l'avenue de France. Les travaux de réparation ont commencé.

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