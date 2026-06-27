Une explosion a secoué Monthey (VS) samedi à 10h05, causant une coupure de courant dans plusieurs rues. Aucun blessé n'est à déplorer, assure la police, et les réparations sont en cours.

Une forte explosion a secoué la ville de Monthey (VS)

Une forte explosion a secoué la ville de Monthey (VS)

ATS Agence télégraphique suisse

Une explosion a secoué Monthey (VS) samedi. Personne n'a été blessé, mais une coupure de courant s'est produite, a indiqué la police valaisanne sur le réseau X. Il n'y a aucun danger pour la population.

La détonation s'est produite vers 10h05 pour une cause encore inconnue. La ligne téléphonique de la commune a été temporairement saturée.

La coupure de courant a touché les habitants de la rue des Saphirs, de la rue de la Venise et de l'avenue de France. Les travaux de réparation ont commencé.