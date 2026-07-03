Un incendie a ravagé une maison à Aigle (VD) ce vendredi 3 juillet. Une personne sans vie a été retrouvée. Une enquête est en cours pour élucider la cause.

Une personne retrouvée morte dans l'incendie d'une maison à Aigle

Une personne retrouvée morte dans l'incendie d'une maison à Aigle

Le réveil a été tragique ce vendredi 3 juillet pour les habitants d'Aigle (VD). Selon le communiqué officiel de la Police cantonale vaudoise, un incendie mortel s'est déclaré au petit matin dans une maison située à la rue du Rhône. C'est un riverain qui a donné l'alerte vers 5h35 après avoir aperçu une épaisse fumée s'échapper de la bâtisse. Rapidement déployés sur place, les services de secours ont fait face à un brasier actif. Lors des opérations, les pompiers ont découvert à l'intérieur du logement une personne sans vie, dont l'identification formelle est encore en cours.

L’intervention a nécessité un déploiement massif de forces: sept patrouilles de police, les pompiers du SDIS Chablais, du SDIS Riviera, du SDIS Haut-Lac et du SPSL de Lausanne se sont relayés aux côtés d'une ambulance. Les axes routiers du secteur ont été totalement bouclés pour faciliter leur travail. La procureure de service a ouvert une enquête pénale afin de déterminer l'origine du feu et les causes exactes du décès.