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Feu pas encore éteint
L'incendie de l'usine d'incinération d'Uvrier reste sous surveillance

Un incendie s'était déclaré lundi après-midi à l'usine d'incinération des déchets à Sion. Ce mardi matin, le sinistre est sous surveillance, le feu n'étant pas totalement éteint.
Publié: il y a 14 minutes
L'incendie de l'usine d'incinération d'Uvrier n'est toujours pas totalement éteint mais se trouve sous surveillance. (Photo d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

L'incendie qui s'est produit lundi vers 15h20 à l’usine d’incinération des déchets située à Uvrier, sur la commune de Sion, n'était toujours pas totalement éteint, mardi matin. Le sinistre se trouve sous surveillance.

«Cent dix pompiers, deux hélicoptères, la Police cantonale et la police régionale des villes du centre», ont été mobilisés depuis lundi après-midi, a précisé mardi la Police cantonale valaisanne à Keystone-ATS. «Pour l'heure, le feu est sous surveillance. La situation pourrait durer encore plusieurs heures avant que le foyer ne soit totalement éteint.»

Alerte levée

Lundi, Alertswiss et la Police cantonale valaisanne avaient demandé de ne pas se rendre dans la région concernée, de fermer portes et fenêtres et arrêter la ventilation et la climatisation dans les alentours. L'alerte est désormais levée. L'autoroute A9 et la route cantonale reliant Sion à Sierre n'ont pas été impactées par l'incendie, précise la Police cantonale valaisanne.

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A ce stade, l’ampleur du sinistre n’est pas encore connue. Selon une information du «Nouvelliste», le feu aurait pris à la suite du broyage d’une batterie au lithium. Aucune victime n'est à déplorer.

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