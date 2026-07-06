Un terrible incendie mobilise 700 pompiers dans le sud de la France. La Commission européenne annonce l'envoi de quatre avions bombardiers d'eau pour soutenir les secours sur place.

AFP Agence France-Presse

La Commission européenne a annoncé lundi déployer 4 avions bombardiers d'eau pour aider combattre les incendies dans le sud de la France, dans le cadre du dispositif européen de lutte contre les feux de forêt. Ces appareils «arriveront aujourd'hui même depuis Chypre et la Suède pour renforcer les pompiers français autour de Perpignan», a précisé sur X la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.

Des centaines de pompiers français poursuivent lundi matin leur «lutte acharnée» contre un incendie qui a déjà parcouru 4600 hectares depuis samedi dans le sud du pays, entraînant l'évacuation de 10'000 personnes et perturbant le Tour de France, selon les autorités.

700 pompiers mobilisés

Le feu «a parcouru à cette heure 4600 hectares (...) Notre priorité de la journée est évidemment de reprendre cette lutte acharnée pour contenir sa propagation sur sa tête et sur ses flancs», a indiqué lors d'un point presse Pierre Regnault de la Mothe, le préfet du département des Pyrénées-Orientales, frontalier de l'Espagne.

Le sinistre a connu une progression fulgurante depuis qu'il s'est déclaré près du village de Trévillach samedi soir, et 700 pompiers sont à l'œuvre pour tenter de le contenir en dépit des conditions météo défavorables, vent, air sec et fortes chaleurs. Cet incendie, qui s'est propagé au massif des Aspres, aride et difficile d'accès, a par ailleurs blessé cinq personnes, dont deux sapeurs-pompiers. Le préfet a également fait état d'un bilan provisoire de «50 bâtiments impactés (...) à des degrés divers».

Un homme placé en garde à vue

Un homme suspecté d'être à l'origine de neuf départs de feu dimanche dans l'Hérault a été placé en garde à vue, a indiqué lundi une source proche de l'enquête.

Cet homme a été repéré alors qu'il circulait en voiture par des habitants du village de Coulobres, près de Béziers. Il a été interpellé par les gendarmes de Servian dans la soirée de dimanche alors qu'il arrivait, cette fois à scooter, dans la localité voisine d'Abeilhan, selon cette source ayant requis l'anonymat.

L'étape du Tour de France affectée

Face à une «situation très difficile», le préfet du département des Pyrénées-Orientales a annoncé dimanche soir que la troisième étape du Tour de France, reliant Granollers en Espagne aux Angles dans les Pyrénées-Orientales, aurait bien lieu lundi, mais «sans public» dans sa partie française, notamment à l'arrivée, en raison de la mobilisation des secours.

«Ma priorité du jour, c'est de venir en aide à la population qui a été évacuée. Donc j'ai décidé qu'il n'y aurait pas un seul sapeur-pompier qui serait mobilisé sur le Tour de France. Ce qui n'empêche pas que l'étape puisse avoir lieu», a-t-il dit lundi matin. Les pompiers français luttent également contre de multiples feux ailleurs dans le sud du pays.