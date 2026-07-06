Un incendie dévastateur a ravagé 4600 hectares près de Perpignan depuis samedi. Les pompiers intensifient leurs efforts ce lundi pour contenir les flammes, affirme le préfet du département des Pyrénées-Orientales.

AFP Agence France-Presse

L'incendie qui ravage un massif montagneux des Pyrénées-Orientales, près de Perpignan, n'est toujours pas sous contrôle et les pompiers reprennent lundi leurs opérations après une légère accalmie pendant la nuit, a déclaré lundi matin le préfet du département lors d'un point presse.

«Le feu n'est pas fixé. Il a parcouru à cette heure 4600 hectares (...) Notre priorité de la journée est évidemment de reprendre cette lutte acharnée pour contenir sa propagation sur sa tête et sur ses flancs», a indiqué Pierre Regnault de la Mothe par rapport à ce sinistre à la progression fulgurante depuis qu'il s'est déclaré près du village de Trévillach samedi soir.