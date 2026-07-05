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Importants incendies
L'étape du Tour de France de lundi «adaptée» et «sans public»

La 3e étape du Tour de France aura bien lieu lundi, mais sans public sur sa partie française. La caravane publicitaire sera également supprimée en raison d’un important incendie dans les Pyrénées-Orientales.
Publié: 18:49 heures
Un important incendie paralyse les Pyrénées-Orientales. La troisième étape du Tour de France qui aura lieu lundi devra s'adapter.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La troisième étape du Tour de France aura bien lieu lundi, mais avec des adaptations et devra se dérouler «sans public» dans sa partie française, notamment à l'arrivée. Ceci en raison de la mobilisation des secours sur un important incendie dans les Pyrénées-Orientales, a annoncé le préfet dimanche.

«Sur le territoire français, la caravane publicitaire ne circulera pas. Le dispositif sera limité au passage des seuls coureurs et des véhicules indispensables à l'organisation de l'épreuve», a expliqué lors d'une conférence de presse le préfet Pierre Regnault de la Mothe. Il a ajouté que le public était «invité à ne pas se rendre aux abords du parcours ni sur le site de l'arrivée (réd: aux Angles). C'est-à-dire que, et je regrette de devoir l'annoncer, ce sera - en France en tout cas - une étape du Tour de France sans public».

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