La 3e étape du Tour de France aura bien lieu lundi, mais sans public sur sa partie française. La caravane publicitaire sera également supprimée en raison d’un important incendie dans les Pyrénées-Orientales.

ATS Agence télégraphique suisse

La troisième étape du Tour de France aura bien lieu lundi, mais avec des adaptations et devra se dérouler «sans public» dans sa partie française, notamment à l'arrivée. Ceci en raison de la mobilisation des secours sur un important incendie dans les Pyrénées-Orientales, a annoncé le préfet dimanche.

«Sur le territoire français, la caravane publicitaire ne circulera pas. Le dispositif sera limité au passage des seuls coureurs et des véhicules indispensables à l'organisation de l'épreuve», a expliqué lors d'une conférence de presse le préfet Pierre Regnault de la Mothe. Il a ajouté que le public était «invité à ne pas se rendre aux abords du parcours ni sur le site de l'arrivée (réd: aux Angles). C'est-à-dire que, et je regrette de devoir l'annoncer, ce sera - en France en tout cas - une étape du Tour de France sans public».