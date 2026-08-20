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Césarienne nécessaire
Une femelle saint-bernard donne naissance à huit chiots à Martigny

Une nouvelle portée de huit chiots saint-bernard est née à Martigny. Si l’un d’eux est arrivé naturellement, les sept autres ont dû être mis au monde par césarienne.
Publié: 10:53 heures
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Dernière mise à jour: 10:54 heures
Il s'agit de la quatrième génération de la lignée de Lio. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Huit chiots saint-bernard sont nés le 11 août dernier de la portée de Lio du Grand St. Bernard et de Ripley de la Route de la Source à Martigny (VS). Ils devraient être visibles dès le 21 septembre à la Fondation Barry.

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Il s'agit de sept mâles et d'une femelle à pedigree qui porteront tous un nom commençant par la lettre «Z», précise l'institution dans un communiqué jeudi. Elle indique aussi que ces naissances ne se sont pas déroulées exactement comme prévu.

Naissance par césarienne

«Un chiot est né naturellement, puis il a vite fallu pratiquer une césarienne pour les autres, ce qui en soi n’est pas inhabituel au sein d’un élevage», explique Manuel Gaillard, responsable d'élevage à la Fondation Barry cité dans le document. L'équipe veille désormais sur la fratrie, la deuxième de la chienne Lio, âgée de quatre ans.

«Nos chiennes peuvent avoir deux à trois portées dans leur vie, cela varie en fonction du nombre de chiots par portée et de leur condition physique générale», précise encore l'éleveur. Cette nouvelle portée représente la quatrième génération de la lignée de Lio initiée par Patsch du Grand St. Bernard et Rangoon du Grand St. Bernard.

Dès l'âge de six semaines et selon leur évolution, les petits devraient pouvoir être admirés à Barryland. Les plus curieux peuvent d'ailleurs déjà admirer leurs premiers pas grâce à une webcam installée au chenil.

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