Le coût de la galerie piétonne reliant la gare de Lausanne au quartier du Flon a été estimée entre 40 et 50 millions de francs. Si le projet semble se concrétiser, la construction ne devrait pas être terminée avant 2031.

Voici combien devrait coûter la galerie piétonne entre la gare de Lausanne et le Flon

Voici combien devrait coûter la galerie piétonne entre la gare de Lausanne et le Flon

Ellen De Meester Journaliste Blick

Plutôt que de subir la foule comprimée dans le m2 aux heures de pointe, il pourrait un jour être possible de relier la gare de Lausanne au quartier du Flon via un tunnel piéton et des tapis roulants. L'idée a émergé en 2007 déjà, mais n'a pas cessé d'être ensevelie, encore et encore, au point de n'évoquer plus qu'un vague mirage dont on ignore la faisabilité.

Or, le projet semble vraiment se concrétiser, après le crédit d'étude accordé au Conseil d'Etat. Ainsi que le souligne «24 Heures», la Ville de Lausanne a récemment publié un préavis détaillé, estimant le coût total du projet entre 40 et 50 millions de francs. On ignore toutefois qui financera l'ambitieuse construction.

«Les coûts de réalisation ne sont pas encore établis avec un degré de certitude suffisant et l’obtention d’un co-financement fédéral n’est pas encore assurée, précise la Municipalité dans le document. Il conviendra le moment venu d’évaluer l’insertion de cette liaison dans un futur programme d’agglomération.»

Entre 280 et 350 mètres de long

On apprend également, dans le préavis, que cette galerie devrait se situer à l'est du m2, «entre le bas des escaliers de Sainte-Luce et la place de l’Europe (espace situé en face des locaux de Citycable)», indique le préavis. Il présenterait un diamètre de 8,5 mètres et une longueur entre 280 et 350 mètres, avec quatre tapis roulants censés «assurer un temps de parcours attractif», en parallèle du couloir strictement piéton, dans les deux sens, avec une pente à 6% maximum, pour la sécurité des personnes à mobilité réduite.

Si les autorités admettent que le tunnel ne règlera pas le problème de surcharge du m2, elles affirment tout de même que cette liaison peut intervenir comme une complémentarité intéressante au système de métros, en servant de «soupape» lors de fortes surcharges et d'alternative lors d'éventuelles pannes. A noter que le futur m3 ne desservira finalement pas le Flon.

Aucune mise en service avant 2031

Le Canton vient de demander un crédit supplémentaire de 2,3 millions, destiné à garantir la suite des études autour du projet. On peut effectivement parler de musique d'avenir, dans la mesure où la construction passera de toute façon après la modernisation du métro m2. Aucune galerie piétonne à l'horizon, donc, avant l'année 2031.

Le projet n'en est donc qu'à ses prémices, sachant que de nombreuses lacunes doivent encore être comblées, notamment du côté des mesures de sécurité à déployer, des méthodes de construction et du tracé exact.