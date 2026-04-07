AFP Agence France-Presse
Le conducteur d'un TGV est décédé mardi dans la collision entre son train et un poids lourd entre Béthune et Lens, dans le Pas-de-Calais, un accident qui a aussi fait 27 blessés, a appris l'AFP auprès de la préfecture et de la SNCF. L'accident s'est produit vers 7h du matin à un passage à niveau, selon la SNCF.
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé sur X qu'il se rendait sur place avec Jean Castex, le PDG de la SNCF. Ni la SNCF ni la préfecture n'étaient en mesure de préciser les circonstances de l'accident dans l'immédiat. La SNCF a précisé que le trafic ferroviaire serait interrompu entre Béthune et Lens au moins jusqu'à mardi soir.