Un TGV est entrée en collision mardi marin avec un camion à un dans le nord de la France. Le conducteur serait décédé et au moins 27 personnes auraient été blessées.

Un TGV percute un camion dans le nord de la France, au moins un mort et 27 blessés

Un TGV percute un camion dans le nord de la France, au moins un mort et 27 blessés

AFP Agence France-Presse

Le conducteur d'un TGV est décédé mardi dans la collision entre son train et un poids lourd entre Béthune et Lens, dans le Pas-de-Calais, un accident qui a aussi fait 27 blessés, a appris l'AFP auprès de la préfecture et de la SNCF. L'accident s'est produit vers 7h du matin à un passage à niveau, selon la SNCF.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé sur X qu'il se rendait sur place avec Jean Castex, le PDG de la SNCF. Ni la SNCF ni la préfecture n'étaient en mesure de préciser les circonstances de l'accident dans l'immédiat. La SNCF a précisé que le trafic ferroviaire serait interrompu entre Béthune et Lens au moins jusqu'à mardi soir.