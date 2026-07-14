Au Montreux Jazz, la star britannique Raye a fait une halte gourmande au stand coréen Dotori. «Honorée», la patronne raconte à Blick cette visite pour la seconde année consécutive.

Au Montreux Jazz, Raye a (re)craqué pour ce stand de nourriture coréenne

Au Montreux Jazz, Raye a (re)craqué pour ce stand de nourriture coréenne

Léo Michoud Journaliste Blick

Au diable les restaurants 5 étoiles! Si vous étiez à Montreux Jazz ces jours, vous avez peut-être mangé au même stand que Raye sur les quais. La star internationale, qui a ouvert le bal de cette 60e édition, n’a pas résisté à un passage par le stand coréen Dotori… pour la deuxième année consécutive.

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«Raye ne nous a pas oubliés, se réjouit le post Instagram publié par Dotori. L’année dernière, elle nous avait dit que notre bibimbap était délicieux, et elle est revenue nous rendre visite cette année.» Il faut dire que le stand coréen, issu d’un petit restaurant typique du centre-ville de Montreux, se fait facilement une place de choix parmi nos coups de cœur culinaires.

Visiblement très fan de culture et de nourriture coréenne, la diva britannique – de retour à Montreux pour la troisième fois – n’a pas résisté aux spécialités proposées. «Au menu cette fois-ci: bibimbap, bulgogi et poulet frit épicé, précise l’équipe sur Instagram. Elle est même repartie avec du kimchi et du gochujang (ndlr: un pot typique de pâte fermentée de piment).»

La patronne «honorée»

Quelques jours plus tard, Blick a rencontré la patronne et cuisinière Jieun Sim, toujours «honorée» de sa rencontre avec Raye. «Le jour suivant son concert, elle est venue avec des amis pour commander à manger, se souvient-elle. Elle m’a dit adorer la cuisine coréenne, et que nos plats épicés lui avaient plu l’année dernière. Je lui ai servi gratuitement du gochujang et du kimchi que je fabrique moi-même. J’étais surprise, mes mains tremblaient.»

La restauratrice connaissait ses chansons, et une de ses serveuses est une grande fan. «Les membres de mon équipe et les clients présents ont tous demandé si elle pouvait prendre des photos. Très gentille, elle a accepté.» En partant, Raye aurait même lâché «감사합니다», qui signifie «merci» en coréen.

«Introduire la vraie nourriture coréenne»

Pendant le festival, Jieun Sim doit fermer le restaurant pour se concentrer sur le stand. Ce qu’elle perd en chiffre d’affaires, elle le gagne en visibilité et en popularité: «J’aimerais introduire à tout le monde la nourriture coréenne authentique.»

Mais pour ça, il faut que ses recettes vaillent leur prix – entre 15 et 25 francs pour manger à sa faim. De ce point de vue, rien à dire, Raye a eu bon goût de choisir ce stand.